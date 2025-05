Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl in Singapur

In Singapur wird gewählt

Von: APA/AFP

Die in Singapur regierende People’s Action Party (PAP) hat die Parlamentswahl in dem südostasiatischen Stadtstaat klar gewonnen. Die Partei von Regierungschef Lawrence Wong sicherte sich laut vorläufigen Ergebnissen die absolute Mehrheit. Die Wahl am Samstag war ein erster Stimmungstest für Regierungschef Lawrence Wong. Der 52-Jährige hatte das Amt erst im vergangenen Jahr von Lee Hsien Loong übernommen, dem Sohn des Gründervaters Singapurs, Lee Kuan Yew.

Damit endete die jahrzehntelange Herrschaft der Lee-Dynastie. Er danke den Wählern für “das starke Mandat”, sagte Wong bei einer Wahlparty vor seinen Anhängern. Infolge der US-Zollpolitik hatte der Regierungschef wiederholt die Notwendigkeit eines starken Mandats betont, um das Land durch wirtschaftliche unsichere Zeiten zu steuern. Singapurs Präsident Tharman Shanmugaratnam hatte Mitte April das Parlament aufgelöst, um den Weg für Neuwahlen freizumachen.

Die PAP stellt seit 1959 die Regierung in Singapur, bei der vergangenen Wahl hatte die oppositionelle Arbeiterpartei (WP) aber deutlich zugelegt und zehn der 93 Parlamentssitze gewonnen. Bei der Wahl am Samstag sicherte sich die PAP Hochrechnungen zufolge 87 Mandate in dem nun 97 Sitze zählenden Parlament.