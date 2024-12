Safety Park: Heuer bereits 4.000 Kursteilnehmer gezählt

Von: mk

Pfatten – Im Verkehrssicherheitszentrum Safety Park in Pfatten sind vom heurigen Jänner bis November so viele Kursteilnehmer gezählt worden wie noch nie zuvor. 4.000 Besucherinnen und Besucher haben heuer insgesamt 570 Fahrsicherheitstrainings absolviert und damit in die eigene Sicherheit und jene der anderen Verkehrsteilnehmer investiert.

“Die Mobilität ist ein Grundbedürfnis unserer modernen Gesellschaft und ein Thema, das uns alle betrifft. Damit Mobilität funktionieren kann, ist es notwendig, dass sich alle an gewisse Regeln halten und achtsam und verantwortungsvoll miteinander umgehen”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Umso wichtiger sei es deshalb, die tägliche Teilnahme am Straßenverkehr ein Leben lang zu trainieren. “Je besser man das eigene Fahrzeug und die eigene Reaktionsfähigkeit kennt, desto eher kann im Notfall richtig reagiert werden. Der Safety Park bietet eine sichere Umgebung, um unter professioneller Anleitung auszuprobieren, wie sich eine Vollbremsung anfühlt und wie lang Bremswege auch bei geringen Geschwindigkeiten und trotz moderner Bremssysteme sein können”, so der Landesrat.

Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung

“Unser Auftrag ist es, alle Verkehrsteilnehmer fit für den täglichen Straßenverkehr machen”, sagt Zentrumsleiter Lukas Nothdurfter. Deshalb gehöre zum Angebot im Safety Park das klassische Fahrsicherheitstraining genauso, wie Kurse und Sensibilisierungsprogramme für die jüngsten Verkehrsteilnehmer der Grund-, Mittel- und Oberschulen. “Im Moment konzentrieren wir uns auf die Winterfit-Kurse und informieren verstärkt über Fahren bei Schneefall, Eis und Glätte”.

Das gesamte Angebot kann auf der Webseite des Safety Park www.safety-park.com eingesehen werden.