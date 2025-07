Schulsport: Fest für 14.000 Kinder und Jugendliche

Von: Ivd

Bozen – Die Zahlen sprechen für sich: Im Schuljahr 2024/25 wurden im Schulbereich in Südtirol insgesamt 42 Sportveranstaltungen organisiert. 14.339 Schüler aller Schulstufen nahmen daran teil. Der Jahresbericht der Dienststellen des Landes für den Sport zeichnet ein Bild eines intensiven und aktiven Schuljahres.

Zufrieden mit dieser Bilanz zeigen sich die drei Landesräte für Bildung, Marco Galateo, Philipp Achammer und Daniel Alfreider. “Durch den Sport lernen junge Menschen, Regeln zu achten, Herausforderungen mit Ausdauer zu meistern, den Wert der Teamarbeit zu schätzen und sowohl mit Erfolgen als auch mit Niederlagen umzugehen – Sport ist damit ein unersetzliches Bildungsinstrument”, betont Landesrat Galateo.

Inklusion und Olympia im Fokus

Die Sportveranstaltungen verzeichneten im Durchschnitt über 340 Teilnehmende pro Tag, mit Spitzenwerten von über 700 Teilnehmenden. Besonders stark vertreten waren die Grundschulen mit 3.464 Teilnahmen und die Mittelschulen mit 8.565. Eingebunden waren auch die Oberschulen, insbesondere mit Veranstaltungen für die ersten drei Jahrgänge.

“Sport ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Bildungsarbeit. Gerade in einer Zeit zunehmender Herausforderungen zeigt sich, wie wichtig geteilte Erfahrungen, Teamgeist und Inklusion für die persönliche Entwicklung junger Menschen sind”, unterstreicht Landesrat Achammer die pädagogische Bedeutung des Schulsports.

Ein Fokus lag bei den Veranstaltungen auf Inklusion: Bei 90 Prozent der angebotenen Aktivitäten wurden auch Schüler mit Beeinträchtigung miteinbezogen. In den Grundschulen nahm die gesamte Klasse teil, was ein Klima der Inklusion und Zugehörigkeit förderte. In den Oberschulen nahmen Schüler mit Behinderung zum Beispiel an “Sport&Nature”, am Geländelauf und an der Leichtathletik teil.

“Bewegung stärkt Gesundheit, Konzentration und Lernfähigkeit. Nicht alle Familien können ihren Kindern ausreichend sportliche Aktivitäten außerhalb der Schule ermöglichen. Die Initiative ergänzt hervorragend unser Programm für gesunde Ernährung ,Mangé bun, sann y natural te scolina’, das in den ladinischen Kindergärten eingeführt wurde. Ernährung und Bewegung sind Grundpfeiler, die wir weiter stärken wollen, um das Wohlbefinden unserer Kinder und Jugendlichen zu fördern”, sagt Landesrat Alfreider.

Zu den beliebten Projekten gehörte die Zusammenarbeit mit dem Nationalen Olympischen Komitee CONI im Rahmen der Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 in den Schulen. Über 40 Südtiroler Schulen erhielten dabei Besuch von olympischen und paralympischen Champions, die sich als Botschafter der sportlichen Werte präsentierten. Begeisterung rief auch die Teilnahme der Südtiroler Delegation an der nationalen Endrunde der “Nuovi Giochi della Gioventù” hervor: 78 Schüler, davon 51 aus Südtirol, haben Südtirol in Rom mit hervorragenden Ergebnissen vertreten.