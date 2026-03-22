Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj: Putin will den Krieg nicht beenden
Ukrainischer Präsident telefonierte mit seinen Unterhändlern

Selenskyj: Putin will den Krieg nicht beenden

Sonntag, 22. März 2026 | 21:27 Uhr
Ukrainischer Präsident telefonierte mit seinen Unterhändlern
APA/APA/AFP/POOL/SUZANNE PLUNKETT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In den USA hat eine ukrainische Unterhändlergruppe an zwei Tagen mit US-Vertretern über Wege zur Beendigung des russisch-ukrainischen Krieges gesprochen. “Insgesamt bleibt die Lage recht klar: (Der russische Präsident Wladimir) Putin will den Krieg nicht beenden. Aber entscheidend ist, was die Welt will”, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Telefonat mit den Unterhändlern in einer Videobotschaft.

Nach der Rückkehr der ukrainischen Gruppe werde diese einen detaillierteren Bericht erstatten. “Es gibt Signale, dass die Gefangenenaustausche fortgesetzt werden”, sagte Selenskyj. Ihm zufolge wäre das bereits eine Bestätigung für funktionierende Diplomatie.

Die ukrainische Gruppe wurde in Florida wieder vom Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, geleitet. Ihr gehören auch Selenskyjs Kanzleichef, Kyrylo Budanow, der Fraktionschef der Präsidentenpartei im Parlament, David Arachamija, und Vizeaußenminister Serhij Kyslyzja an. Von US-Seite waren der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kusher, sowie Regierungsberater Josh Gruenbaum beteiligt.

Russische Truppen erhöhen Zahl der Angriffe

Armeeoberbefehlshaber Olexander Syrskyj und Generalstabschef Andrij Hnat erstatteten Selenskyj zudem einen Bericht über die Lage an der Front. “An einigen Abschnitten sind die Russen in diesen Tagen spürbar aktiver geworden”, konstatierte der Staatschef. Aufgrund des besseren Wetters sei die Zahl der teils durch gepanzerte Technik unterstützten Sturmangriffe größer geworden. “Unsere Drohnen funktionieren gut und unsere Armee steht fest”, sagte Selenskyj. Im Gegensatz dazu erleidet die russische Seite seinen Angaben nach erhebliche Verluste.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Washington drängt Moskau und Kiew seit längerem zu einem Friedensschluss.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Patienten lassen sich behandeln, bezahlen dann aber nicht
Kommentare
56
Patienten lassen sich behandeln, bezahlen dann aber nicht
Streit um Ausstellung „Queer Nature“ im Naturmuseum Bozen
Kommentare
51
Streit um Ausstellung „Queer Nature“ im Naturmuseum Bozen
E-Scooter-Reform im Anrollen
Kommentare
50
E-Scooter-Reform im Anrollen
Umfahrung Wolkenstein kostet 97 Mio. Euro
Kommentare
39
Umfahrung Wolkenstein kostet 97 Mio. Euro
Ridnaun: Martin Parigger [62] und Alexander Frötscher [56] sterben bei Lawinenabgang
Kommentare
30
Ridnaun: Martin Parigger [62] und Alexander Frötscher [56] sterben bei Lawinenabgang
Anzeigen
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 