Senatorin Aurora Floridia erzählt vom „Blick hinter die Kulissen

Von: Ivd

Bozen – Ein öffentlicher, offener und partizipativer Austausch, um Bilanz zu ziehen und gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern Perspektiven und Herausforderungen für 2026 zu teilen: Dies ist der Geist von „Prosit al Nuovo Anno – Bilanz und Perspektiven für 2026“, zu dem Senatorin Aurora Floridia (Grüne) einlädt. Der Termin findet am Samstag um 11.30 Uhr im Stadt Café Città in Bozen statt und wird von der Journalistin Cornelia Dell’Eva moderiert.

Im Mittelpunkt steht der direkte Austausch mit der Bevölkerung. Senatorin Floridia berichtet aus ihrer täglichen Arbeit in den Institutionen und gibt Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen des italienischen Senats und des Europarates. Dabei geht es um Abläufe, Herausforderungen und Ergebnisse, die in der öffentlichen Debatte oft wenig sichtbar sind.

Thematisch stehen die Schwerpunkte des vergangenen Jahres im Fokus, insbesondere zivile und soziale Rechte. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Recht auf Wohnen, auf einem gesunden und nachhaltigen Lebensumfeld sowie auf dem Schutz der Landschaft als gemeinschaftliches Gut.

Das Treffen ist nicht nur als Rückblick gedacht. Ziel ist es, die politische Arbeit auf nationaler und europäischer Ebene nachvollziehbar zu machen und Raum für Fragen, Anregungen und Diskussion zu bieten. Beiträge und Perspektiven der Bürgerinnen und Bürger sollen in die weitere politische Arbeit einfließen und zur Festlegung künftiger Schwerpunkte beitragen.