Aktuelle Seite: Home > Politik > Senatorin Aurora Floridia erzählt vom „Blick hinter die Kulissen
Institutionelle Arbeit im Senat und Europarat

Senatorin Aurora Floridia erzählt vom „Blick hinter die Kulissen

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 13:51 Uhr
Aurora_Floridia
Grüne
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Ein öffentlicher, offener und partizipativer Austausch, um Bilanz zu ziehen und gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern Perspektiven und Herausforderungen für 2026 zu teilen: Dies ist der Geist von „Prosit al Nuovo Anno – Bilanz und Perspektiven für 2026“, zu dem Senatorin Aurora Floridia (Grüne) einlädt. Der Termin findet am Samstag um 11.30 Uhr im Stadt Café Città in Bozen statt und wird von der Journalistin Cornelia Dell’Eva moderiert.

Im Mittelpunkt steht der direkte Austausch mit der Bevölkerung. Senatorin Floridia berichtet aus ihrer täglichen Arbeit in den Institutionen und gibt Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen des italienischen Senats und des Europarates. Dabei geht es um Abläufe, Herausforderungen und Ergebnisse, die in der öffentlichen Debatte oft wenig sichtbar sind.

Thematisch stehen die Schwerpunkte des vergangenen Jahres im Fokus, insbesondere zivile und soziale Rechte. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Recht auf Wohnen, auf einem gesunden und nachhaltigen Lebensumfeld sowie auf dem Schutz der Landschaft als gemeinschaftliches Gut.

Das Treffen ist nicht nur als Rückblick gedacht. Ziel ist es, die politische Arbeit auf nationaler und europäischer Ebene nachvollziehbar zu machen und Raum für Fragen, Anregungen und Diskussion zu bieten. Beiträge und Perspektiven der Bürgerinnen und Bürger sollen in die weitere politische Arbeit einfließen und zur Festlegung künftiger Schwerpunkte beitragen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
74
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
61
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Wildcamper in Südtirol im Visier
Kommentare
57
Wildcamper in Südtirol im Visier
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
57
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Kommentare
46
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 