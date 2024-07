So wird der Nationalpark Stilfserjoch geschützt

Von: mk

Martell – Um wichtige Maßnahmen wie die Instandhaltung der Wanderwege und das Jahresprogramm 2024 ging es bei der jüngsten Sitzung des Führungsausschusses für den Nationalpark Stilfserjoch.

Der Führungsausschuss ist das Leitungsgremium des Nationalparks Stilfserjoch für den Südtiroler Parkanteil. An der Sitzung im Besucherzentrum culturamartell in Martell nahm auch der Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz und Raumentwicklung Peter Brunner teil, in dessen Zuständigkeitsbereich der Nationalpark Stilfserjoch fällt. “Der Ausschuss spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege unseres einzigartigen Naturerbes”, unterstrich Brunner. “Diese werden praxisnah und im Einklang mit den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung umgesetzt.”

Im Mittelpunkt der Sitzung standen die verschiedenen Maßnahmen des Jahresprogramms 2024 im Bereich Instandsetzung der Wanderwege, Natura 2000, Pflege und Lenkungsmaßnahmen, touristische und landwirtschaftliche Produktenwicklung, Veranstaltungen und Tätigkeiten der Nationalparkhäuser. Auch der Nationalparkplan war im Führungsausschuss ein Thema. “Mit Beschluss der Landesregierung ist der Nationalparkplan im Mai dieses Jahres ans Umweltministerium nach Rom gesendet worden”, ging Virna Bussadori, Direktorin der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung, auf den aktuellen Stand ein. “Wir haben bereits mit den Technikerinnen und Technikern in Rom Kontakt aufgenommen, um das Verfahren voranzubringen.”

Auf der Tagesordnung stand auch die Wahl des Vorsitzenden des Führungsausschusses. Dabei wurde der scheidende Präsident Georg Altstätter wieder neu gewählt. Hanspeter Gunsch, Direktor des Landesamtes für den Nationalpark Stilfserjoch dankte ihm und freut sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

So setzt sich der Führungsausschuss zusammen

Im Juni hatte die Landesregierung das zwölfköpfige Gremium, das für die Dauer der Legislaturperiode im Amt ist, neu eingesetzt. Die Gemeinden werden im Führungssausschuss von Georg Altstätter, Franz Heinisch, Roselinde Gunsch Koch und Rafael Alber vertreten. Die Landesabteilung Forstdienst vertritt Georg Pircher, die Bauernverbände Josef Maschler, die Umweltschutzverbände vertreten Joachim Winkler und Simone Maria Götsch. Vertreterin der Tourismusorganisationen ist Nadja Desiree Hutter, Vertreter der Separatverwaltungen Oswald Alois Angerer. Zudem gehören dem Führungsausschuss die Sachverständige auf dem Gebiet der Naturwissenschaften Silvia Simoni und der Direktor des Landesamtes für den Nationalpark Stilfserjoch Hanspeter Gunsch an.