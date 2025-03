STF: „Frauen gestaltet eure Zukunft“

Tag der Frau am 8. März

Von: mk

Bozen – Der internationale Frauentag ist ein Tag der Bewusstseinsbildung. Das sagen die Frauen der Süd-Tiroler Freiheit. Sie rufen dazu auf, aktiv am gesellschaftlichen Wandel mitzuwirken. Es brauche keine Quoten oder ideologische Ablenkungen wie den Genderzwang. Es brauche Rahmenbedingungen, die Frauen wirklich stärken und entlasten, so das Credo der Bewegung.

„Wahre Wahlfreiheit heißt, dass jede Frau selbst entscheiden kann, ob, wie viel und wann sie arbeiten möchte“, sagt Karin Meister, Frauensprecherin der Süd-Tiroler Freiheit. „Ob sie ihre Kinder in eine Betreuungseinrichtung gibt oder selbst betreut – jede Entscheidung muss gleichwertig anerkannt und unterstützt werden.“

Gleichberechtigung beginne mit den richtigen Voraussetzungen. Frauen dürften keinen Nachteil in der Rente erfahren, nur weil sie sich für Familie und Beruf entscheiden. Gesellschaftliche Strukturen müssen so gestaltet werden, dass Frauen berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten haben – ohne finanzielle Einbußen oder Unsicherheiten. „Wir brauchen eine Gesellschaft, in der Frauen echte Chancen zur Entwicklung haben“, betont Myriam Atz, Abgeordnete im Südtiroler Landtag. „Es geht um Bewusstseinsbildung und den Mut, neue Wege zu gehen.“

Die Süd-Tiroler Freiheit setzt sich für eine Stärkung der Frauen auf allen Ebenen ein – beruflich, persönlich und politisch. Das neue Programm der Süd-Tiroler Freiheits-Akademie biete zahlreiche Angebote zu Gesundheit, Vitalität und Fachkompetenz. Es gehe um innere Stärke, gegenseitige Unterstützung und überregionale Vernetzung der Frauen in Süd-, Nord- und Osttirol.

„Frauen sind stark, wenn sie sich gegenseitig stärken“, sagt Gudrun Kofler, Landtagsabgeordnete im Tiroler Landtag. „Wir müssen mutig vorangehen und als Vorbilder für unsere Zukunft aktiv Verantwortung übernehmen!“

„Dieser Frauentag ist ein Aufruf zur Mitgestaltung! Frauen sind eingeladen, sich aktiv einzubringen, Veränderung zu leben und auch in der Gemeindepolitik Verantwortung zu übernehmen. Die bevorstehenden Gemeinderatswahlen bieten eine Chance, unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Interessierte Frauen können sich bei der Süd-Tiroler Freiheit melden“, so die Bewegung.