STF: Nachruf auf Claudius Molling

Von: Ivd

Bozen – Die Süd-Tiroler Freiheit nimmt Anteil am Tod von Claudius Molling, der am Silvestertag im Alter von 92 Jahren verstarb. „Claudius Molling war in den 1960er Jahren einer der aktivsten Tiroler Freiheitskämpfer.“

„Gemeinsam mit seiner Frau Herlinde stellte sich Claudius Molling mit Mut, Entschlossenheit und persönlichem Risiko in den Dienst der Sache“, so die Partei. Das Ehepaar übernahm eine zentrale Rolle in der Logistik des Freiheitskampfes. Mit ihrem VW-Karmann-Ghia durchquerten sie auf zahlreichen Fahrten das Land und schmuggelten erhebliche Mengen an Sprengstoff für den Befreiungsausschuss Südtirol (BAS).

Claudius Molling betrieb den Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung auch mit dem Piratensender „Radio Freies Tirol“. Gemeinsam mit seiner Frau wirkte Molling maßgeblich am Aufbau und Betrieb des Untergrundsenders mit. Er wurde zu einer wichtigen Stimme des Widerstands.

Bis ins hohe Alter verteidigte Claudius Molling den Freiheitskampf und das Recht der Südtiroler auf Selbstbestimmung. Sein Einsatz, seine Opferbereitschaft und seine unbeirrbare Haltung bleiben unvergessen. Die Süd-Tiroler Freiheit sagt aus tiefstem Herzen Danke!