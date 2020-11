“Südtirol testet”: So geht es weiter – LIVE

Bozen – Eine erste Analyse der Ergebnisse und ein Ausblick auf die künftige Teststrategie: Dies ist Thema einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag.

Am Mittwoch ist die landesweite Testaktion “Südtirol testet” mit Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus Sars-Cov-2 zu Ende gegangen.

Die Vorstellung der Ergebnisse und die Fragen, welche Schlüsse das Gesundheitswesen aus diesen Tests zieht und mit welchen Teststrategien der Südtiroler Sanitätsbetrieb nun fortfahren will, sind Thema einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag um 13.30 Uhr in deutscher Sprache und um 14.00 Uhr in italienischer Sprache.

Teilnehmer sind Gesundheitslandesrat Thomas Widmann, der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes Florian Zerzer und der Projektleiter von “Südtirol testet” Patrick Franzoni.