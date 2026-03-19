Aktuelle Seite: Home > Politik > Südwind gegen weitere Aufweichung der Entwaldungsverordnung
Würde 50 Millionen Bäume vor der Abholzung in einem Jahr schützen

Südwind gegen weitere Aufweichung der Entwaldungsverordnung

Donnerstag, 19. März 2026 | 11:05 Uhr
Würde 50 Millionen Bäume vor der Abholzung in einem Jahr schützen
APA/APA/AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN
Schriftgröße

Von: apa

Anlässlich des Internationalen Tags des Waldes, am 21. März, warnt die Menschenrechtsorganisation Südwind vor einer Abschwächung des europäischen Waldschutzes und fordert eine rasche und konsequente Umsetzung der EU-Entwaldungsverordnung in Österreich. Die Verordnung wurde zuletzt Ende Dezember durch das EU-Parlament abgeschwächt, weitere “Vereinfachungen” soll die EU-Kommission im kommenden Monat vorlegen.

“Während Handelsabkommen wie Mercosur vor der Tür stehen und andere Schutzinstrumente wie das Amazonas-Soja-Moratorium zu scheitern drohen, wäre eine weitere Schwächung der EU-Entwaldungsverordnung fatal für die Wälder der Welt”, spricht sich Maria Hammer, Südwind-Sprecherin für Waldschutz, gegen dieses Vorgehen aus. Eine weitere Verwässerung des Gesetzes würde den Verlust eines zentralen Werkzeugs “im Kampf gegen Entwaldung, Klimakrise und Menschenrechtsverletzungen” bedeuten.

NGO erinnert an Nutzen der Verordnung

Schätzungen zufolge könnten durch die EU-Entwaldungsverordnung in nur einem Jahr bereits rund 50 Millionen Bäume vor der Abholzung bewahrt werden, argumentierte die NGO. Nachhaltiger Konsum wäre zudem einfacher, indem Produkte aus Entwaldung vom EU-Markt ausgeschlossen werden und Unternehmen nachweisen müssen, dass ihre Produkte nicht auf entwaldeten Flächen angebaut wurden. Die EU-Entwaldungsverordnung (EU Deforestation Regulation, EUDR) wurde 2023 mit großer Mehrheit im EU-Parlament sowie mit der Zustimmung Österreichs im Rat beschlossen, ehe sie – wie andere Teile des Green Deal – auf Druck der Wirtschaft aufgeweicht wurde.

Südwind beteiligt sich mit einem NGO-Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen an einer Petition gegen den Abbau europäischer Schutzgesetze. Die Petition “Hände weg vom Waldschutz” kann hier unterzeichnet werden: https://www.suedwind.at/aktiv-werden-haende-weg-vom-waldschutz/.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bildungswesen: Land legt Vorschlag zu Reallohnerhöhung vor
Kommentare
83
Bildungswesen: Land legt Vorschlag zu Reallohnerhöhung vor
Südtirol schnupft
Kommentare
65
Südtirol schnupft
Diesel so teuer wie lange nicht: Regierung prüft 100-Euro-Bonus
Kommentare
63
Diesel so teuer wie lange nicht: Regierung prüft 100-Euro-Bonus
Benito Mussolini bleibt Ehrenbürger von Trient
Kommentare
47
Benito Mussolini bleibt Ehrenbürger von Trient
Nachhaltig unterwegs: Südtirols Guest Pass begeistert Europa
Kommentare
38
Nachhaltig unterwegs: Südtirols Guest Pass begeistert Europa
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 