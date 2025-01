SVP-Parteileitung beschließt Beitritt zur Initiative „No Woman No Panel“

Stärkere Sichtbarkeit von Frauen in der öffentlichen Diskussion

Von: luk

Bozen – Die SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard begrüßt den heutigen Beschluss der SVP-Parteileitung, der Initiative „No Woman No Panel“ beizutreten. Mit diesem Schritt setzt sich die Partei für eine stärkere Sichtbarkeit von Frauen in der öffentlichen Diskussion ein. Die Initiative „No Woman No Panel“ verfolgt das Ziel, sicherzustellen, dass bei öffentlichen Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen und medialen Formaten Frauen angemessen vertreten sind.

“Es freut mich sehr, dass die SVP den Antrag der SVP-Frauenbewegung angenommen und mit dem heutigen Beschluss ein klares Zeichen für die Gleichberechtigung und Chancengleichheit setzt. Frauen haben eine ebenso wichtige Stimme wie Männer, und es ist höchste Zeit, dass dies auch in der öffentlichen Wahrnehmung stärker sichtbar wird. Die weibliche Expertise und Sichtweise ist für thematische Diskussionen unverzichtbar und bereichert sie“, erklärte die Landesfrauenreferentin der SVP.

Die SVP-Frauenbewegung ist überzeugt, dass der Beitritt zur Initiative einen bedeutenden Schritt darstelle, um eine gerechtere und ausgewogenere öffentliche Diskussionskultur zu fördern. Die Partei werde sich dafür einsetzen, dass Frauen bei wichtigen politischen und gesellschaftlichen Themen im gleichen Ausmaß wie die Männer zu Wort kommen und auch als Expertinnen und Entscheidungsträgerinnen sichtbar sind. Mit diesem Engagement setze die SVP ein klares Zeichen für die Förderung der Frauen in Südtirol und leistet einen Beitrag zu einer modernen und fairen Gesellschaft, so Gebhard.