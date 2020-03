Sylvia Hofer kandidiert nicht mehr für den Gemeinderat

Bozen – Sylvia Hofer ist seit dem Jahr 2005 Gemeinderätin in Bozen. Nach 15 Jahren in der Politik teilt Hofer nun mit, dass sie für die Gemeinderatswahlen 2020 nicht mehr zur Verfügung steht.

„Es waren interessante und arbeitsintensive Jahre, die ich niemals missen möchte. Ein Schatz an Erfahrungen, auf den ich in meinem Leben weiter aufbauen werde. Jetzt ist es an der Zeit, dass andere und jüngere Menschen in den Gemeinderat einziehen“, sagt Hofer.

Ihre langjährigen Erfahrungen in der Gemeindepolitik möchte die Kulturfachfrau in den Stadtviertelrat einbringen. Sie wird sich als Kandidatin für den Stadtviertelrat Bozen Zentrum–Bozner Boden-Rentsch zur Verfügung stellen. „Dort könnte ich meine vielseitigen Erfahrungen aus den Kommissionen wie Mobilität, Urbanistik, Wirtschaft und Kultur gut einbringen“, sagt Hofer.