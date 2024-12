Syrischer Rebellenführer: Wahlen erst in mehreren Jahren

Von: APA/dpa/Reuters

Bis zu einer Abhaltung von Wahlen in Syrien könnte es laut dem De-facto-Machthaber Ahmed al-Sharaa bis zu vier Jahre dauern. Die Ausarbeitung einer neuen Verfassung könnte bis zu drei Jahre in Anspruch nehmen, sagte der Anführer der islamistischen Rebellenmiliz HTS am Sonntag in einem Interview des Senders Al-Arabiya. Zudem erwarte er, dass es etwa ein Jahr dauern werde, bis die Menschen massive Veränderungen in dem von 13 Jahren Bürgerkrieg gezeichneten Land sehen könnten.

Es war das erste Mal, dass sich Sharaa seit dem Sturz von Präsident Bashar al-Assad und der jahrzehntelangen Diktatur zu einem möglichen Zeitplan für Wahlen äußerte. Sharaa kündigte an, dass seine Rebellengruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) im Rahmen eines nationalen Dialogs aufgelöst werden solle. In Bezug auf die künftigen Auslandsbeziehungen betonte Sharaa, dass Syrien strategische Interessen mit Russland habe. Russland hat Militärstützpunkte in Syrien, war ein enger Verbündeter Assads im Bürgerkrieg und hat dem vor den Rebellen geflohenen Diktator Asyl gewährt.

Hoffnung auf Ende der US-Sanktionen

Sharaa äußerte zudem die Hoffnung, dass die künftige US-Regierung des designierten Präsidenten Donald Trump ihre Sanktionen gegen Syrien aufheben werde. Ranghohe US-Diplomaten hatten Sharaa nach einem Besuch in Damaskus und Gesprächen mit der neuen Führung als “pragmatisch” bezeichnet. Zudem erklärten sie, dass die Regierung in Washington beschlossen habe, das auf den HTS-Anführer ausgesetzte Kopfgeld zu streichen.

Die HTS-Miliz hatte früher Verbindungen zur Islamisten-Organisation Al-Kaida und wird von den Vereinten Nationen, den USA und der EU bisher als Terrororganisation eingestuft. Sharaa hatte unter seinem Kampfnamen Abu Mohammed al-Golani die Al-Nusra-Front geführt, einen Al-Kaida-Ableger, der zwischenzeitlich auch Verbindungen zur Terrororganisation “Islamischer Staat” (IS) hatte. Später sagte er sich von IS und Al-Kaida los und gründete 2017 die HTS – die “Organisation zur Befreiung Syriens”. Diese Schritte wurden aber auch als Fassade gewertet, um die Macht und den Einfluss von HTS auszubauen.