Proteste eskalieren immer mehr

Tote bei Protesten in Indonesien

Samstag, 30. August 2025 | 07:56 Uhr
APA/APA/AFP/DAENG MANSUR
Von: APA/Reuters

Bei den seit Tagen anhaltenden Protesten in Indonesien hat es amtlichen Angaben zufolge weitere Todesfälle gegeben. Drei Menschen kamen ums Leben, nachdem Demonstranten das Parlamentsgebäude in der Provinz Süd-Sulawesi in Brand gesetzt hatten. Das teilte die indonesische Katastrophenschutzbehörde am Samstag mit. Fünf weitere Personen wurden demnach verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Freitag in der Hauptstadt von Süd-Sulawesi, Makassar.

Die Nachrichtenagentur Antara meldete, die Todesopfer seien vermutlich in dem brennenden Gebäude eingeschlossen gewesen. Die landesweiten Proteste stellen die erste große Bewährungsprobe für die Regierung von Präsident Prabowo Subianto dar, der im Oktober sein Amt angetreten hatte.

Plünderungen in Jakarta

Die Demonstrationen hatten am Montag in der Hauptstadt Jakarta begonnen und richteten sich vor allem gegen die Höhe von Abgeordneten-Gehältern. Am Freitag eskalierten die Proteste, nachdem ein gepanzertes Polizeifahrzeug den Fahrer eines Motorradtaxis erfasst hatte. Der Mann, der nicht an den Demonstrationen beteiligt gewesen sein soll, starb.

Am Freitag kam es örtlichen Medien zufolge in Jakarta vereinzelt zu Plünderungen. Aus den Großstädten Bandung und Yogyakarta wurden neue Demonstrationen gemeldet. Am Samstag gab es zunächst keine Anzeichen für neue Proteste in dem südostasiatischen Land.

