Aktuelle Seite: Home > Politik > Tragödie in Crans-Montana: Schweigeminute an Südtirols Schulen
­ Brandkatastrophe in der Silvesternacht

Tragödie in Crans-Montana: Schweigeminute an Südtirols Schulen

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 12:26 Uhr
Gedenken an die Brandopfer im Skiort Crans-Montana
APA/APA/KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – In der Silvesternacht kam es im Schweizer Wintersportort Crans-Montana zu einer schweren Tragödie, bei der mehrere junge Menschen ums Leben kamen. Unter den Opfern befanden sich auch italienische Schülerinnen und Schüler. Das Ereignis hat weit über die Schweiz hinaus große Betroffenheit ausgelöst.

Das italienische Bildungsministerium hat die Schulen in Italien eingeladen, mit einer Schweigeminute der Opfer zu gedenken. Die entsprechende Mitteilung wurde bereits am 5. Januar an alle Schulen des Landes weitergeleitet.

Der Landesrat für italienische Bildung und Kultur, Marco Galateo, spricht den Familien der Opfer sein Mitgefühl aus: “Es handelt sich um ein Ereignis, das die gesamte Schul- und Zivilgemeinschaft tief trifft”, erklärt Galateo. Weiter betont der Landesrat: “Ich hoffe, dass jede Schule in unserem Land einen Moment der Stille und des Nachdenkens ermöglicht, als einfaches, aber sehr bedeutendes Zeichen von Respekt, Anteilnahme und Erinnerung. Die Schule ist vor allem eine Bildungsgemeinschaft und ist auch in solchen Situationen aufgerufen, Werte wie Menschlichkeit, Verantwortung und Nähe zu vermitteln.”

Die konkrete Gestaltung der Schweigeminute liegt bei den einzelnen Schulen. Die Umsetzung erfolgt nach Entscheidung der jeweiligen Schulleitungen und wird an den schulischen Alltag angepasst.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
74
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
61
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Wildcamper in Südtirol im Visier
Kommentare
57
Wildcamper in Südtirol im Visier
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
57
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Kommentare
46
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 