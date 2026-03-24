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US-Präsident Donald Trump

Trumps Umfragewerte auf niedrigstem Wert seit Comeback

Dienstag, 24. März 2026 | 19:37 Uhr
US-Präsident Donald Trump
APA/APA/AFP/JIM WATSON
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Von: APA/Reuters

Die Zustimmungswerte für US-Präsident Donald Trump sind auf den niedrigsten Stand seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus gefallen. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage äußerten sich 36 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger in den USA zufrieden mit Trumps Amtsführung. In der Vorwoche waren es noch 40 Prozent gewesen. Als Gründe für den Rückgang gelten gestiegene Treibstoffpreise und eine Ablehnung des von den USA und Israel begonnenen Kriegs gegen den Iran.

Die Enquete wurde vom Institut IPSOS für die Nachrichtenagentur Reuters durchgeführt. Besonders unzufrieden zeigten sich die Befragten mit Trumps Umgang mit den Lebenshaltungskosten, einem zentralen Thema seines Wahlkampfes im Jahr 2024. Nur 25 Prozent stellten ihm hier ein gutes Zeugnis aus. Der Krieg gegen den Iran, der mit koordinierten Angriffen der USA und Israels am 28. Februar begann, stößt ebenfalls auf wachsende Ablehnung. 61 Prozent der Befragten missbilligten die Angriffe (Vorwoche 59 Prozent), während 35 Prozent (37 Prozent) sie befürworteten. Trump war mit dem Versprechen angetreten, “dumme Kriege” zu vermeiden.

Innerhalb seiner Republikanischen Partei ist Trumps Rückhalt zwar weiterhin groß. Jedoch stieg der Anteil der Republikaner, die seinen Umgang mit den Lebenshaltungskosten ablehnen, auf 34 Prozent von 27 Prozent in der Vorwoche. Auf die Aussichten der Republikaner bei den Kongresswahlen im November scheint sich Trumps sinkende Popularität bisher nicht auszuwirken. 38 Prozent der registrierten Wählerinnen und Wähler halten die Republikaner für kompetenter in Wirtschaftsfragen, 34 Prozent die Demokraten. An der landesweiten Online-Umfrage, die über vier Tage ging und am Montag endete, nahmen 1272 Erwachsene teil. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei drei Prozentpunkten.

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