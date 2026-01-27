Aktuelle Seite: Home > Politik > Über 20 Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff Russlands
Russischer Angriff hinterließ enorme Schäden

Über 20 Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff Russlands

Dienstag, 27. Januar 2026 | 08:59 Uhr
Russischer Angriff hinterließ enorme Schäden
APA/APA/AFP/UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Bei einem russischen Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa nach Behördenangaben zahlreiche Menschen verletzt worden. Der Chef der Stadtverwaltung, Serhij Lyssak, berichtete in der Früh auf Telegram von mindestens 22 Verletzten. Noch am Montagabend hatte ein russischer Angriff mit Raketen und Drohnen die Energieversorgung der ostukrainischen Großstadt Charkiw getroffen. Dort gab es zwei Verletzte.

80 Prozent der Stadt Charkiw und des Umlands seien ohne Strom, es gebe Notabschaltungen, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow mit. Auch Wohnhäuser, eine Schule und ein Kindergarten wurden zum Ziel. In Odessa wurden laut Lyssak unter anderem mehrere Wohnblocks und Einfamilienhäuser sowie eine Kirche im Stadtzentrum beschädigt. In der Nacht habe es mehrere Brände gegeben. Rettungskräfte bargen Menschen, die in den beschädigten Häusern eingeschlossen waren.

Auch aus der Stadt Krywyj Rih wird der Einschlag einer Drohne in einem Hochhaus gemeldet. In der westukrainischen Region Lwiw ist nach Angaben der örtlichen Behörden eine Infrastrukturanlage von Russland angegriffen worden. Nach vorläufigen Informationen gebe es keine Verletzten, erklärt Gouverneur Maksym Kosyzkyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Einsatzkräfte seien vor Ort. Um welche Art von Einrichtung es sich handelt, teilte der Gouverneur nicht mit.

Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben in der Nacht 165 feindliche Drohnen, von denen 135 abgefangen worden seien. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau meldete den Abschuss von 19 ukrainischen Drohnen. Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit fast vier Jahren mit einem verheerenden Krieg.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
103
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Kommentare
48
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Kommentare
44
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Kommentare
44
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Kommentare
43
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 