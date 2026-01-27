Über 20 Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff Russlands

Von: APA/Reuters

Bei einem russischen Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa nach Behördenangaben zahlreiche Menschen verletzt worden. Der Chef der Stadtverwaltung, Serhij Lyssak, berichtete in der Früh auf Telegram von mindestens 22 Verletzten. Noch am Montagabend hatte ein russischer Angriff mit Raketen und Drohnen die Energieversorgung der ostukrainischen Großstadt Charkiw getroffen. Dort gab es zwei Verletzte.

80 Prozent der Stadt Charkiw und des Umlands seien ohne Strom, es gebe Notabschaltungen, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow mit. Auch Wohnhäuser, eine Schule und ein Kindergarten wurden zum Ziel. In Odessa wurden laut Lyssak unter anderem mehrere Wohnblocks und Einfamilienhäuser sowie eine Kirche im Stadtzentrum beschädigt. In der Nacht habe es mehrere Brände gegeben. Rettungskräfte bargen Menschen, die in den beschädigten Häusern eingeschlossen waren.

Auch aus der Stadt Krywyj Rih wird der Einschlag einer Drohne in einem Hochhaus gemeldet. In der westukrainischen Region Lwiw ist nach Angaben der örtlichen Behörden eine Infrastrukturanlage von Russland angegriffen worden. Nach vorläufigen Informationen gebe es keine Verletzten, erklärt Gouverneur Maksym Kosyzkyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Einsatzkräfte seien vor Ort. Um welche Art von Einrichtung es sich handelt, teilte der Gouverneur nicht mit.

Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben in der Nacht 165 feindliche Drohnen, von denen 135 abgefangen worden seien. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau meldete den Abschuss von 19 ukrainischen Drohnen. Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit fast vier Jahren mit einem verheerenden Krieg.