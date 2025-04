Ukraine-Deal muss laut Lawrow noch feinjustiert werden

Außenminister Lawrow will Einigung erzielen

Von: APA/dpa

Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge bewegen sich die USA und Russland in die richtige Richtung, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. “In der Erklärung des Präsidenten (Donald Trump) ist von einer Einigung die Rede, und wir sind bereit, eine Einigung zu erzielen, aber es gibt noch einige spezifische Punkte – Elemente dieser Einigung, die fein abgestimmt werden müssen”, sagte Lawrow im Interview mit dem US-Sender CBS News, das am Sonntag ausgestrahlt wird.

Lawrow sieht die Verhandlungen auf einem guten Weg. “Es gibt mehrere Anzeichen dafür, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen”, so der Chefdiplomat.