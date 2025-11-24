Aktuelle Seite: Home > Politik > Ukraine-Unterstützer beraten über Friedensprozess
Kämpfe sollen endlich beendet werden

Ukraine-Unterstützer beraten über Friedensprozess

Montag, 24. November 2025 | 22:45 Uhr
Kämpfe sollen endlich beendet werden
APA/APA/AFP/SERGEY BOBOK
Von: APA/AFP

Die in der “Koalition der Willigen” organisierten Unterstützer Kiews beraten am Dienstag über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Die Gruppe aus rund 30 vorwiegend europäischen Staaten wird dazu Dienstagnachmittag in einer Videokonferenz zusammenkommen. Das virtuelle Treffen solle ermöglichen, eine Bilanz der am Sonntag stattgefundenen Gespräche in Genf zu ziehen, hieß es aus dem Élysée-Palast.

Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europäischer Länder hatten am Sonntag in der Schweiz Gespräche über den von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine geführt. Dieser kam in seiner ursprünglichen Fassung Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen. Nach europäischen Angaben konnten bei den Gesprächen in Genf Fortschritte erreicht werden.

