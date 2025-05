US-israelische Geisel Edan Alexander zurück in Israel

Von: APA/dpa

Der kürzlich im Gazastreifen freigelassene Edan Alexander ist zurück in Israel. Der junge Mann habe in Begleitung von Soldaten der Armee die Grenze nach Israel überquert, teilte das israelische Militär mit. Er soll dort zunächst auf einer Militärbasis medizinisch untersucht werden und seine Familie treffen. Anschließend soll er in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Umständen zufolge ist der 21-Jährige entsprechend in gutem Zustand.

Ihm gehe es gut, zitierte die Nachrichtenseite “ynet” seine Großmutter Varda Ben Baruch. Auch andere Medien meldeten, ihm gehe es in Ordnung. Israelische Medien veröffentlichten auch ein erstes Foto seiner Freilassung. Darauf ist der 21-Jährige neben vermummten Hamas-Mitgliedern und einer Frau vom Roten Kreuz zu sehen.

In der Küstenmetropole Tel Aviv hatten Hunderte Menschen seine Freilassung verfolgt. Im Zentrum der Stadt brach großer Jubel aus, als Berichte über seine Übergabe an Vertreter des Roten Kreuzes veröffentlicht wurden.