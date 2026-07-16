US-Präsident Trump hält Rede an die Nation

Von: APA/dpa

US-Präsident Donald Trump will sich in der Nacht auf Freitag mit einer Rede an seine Landsleute richten. Die Ansprache ist für 3.00 Uhr MESZ (Donnerstag 21.00 Uhr US-Ostküstenzeit) geplant. Trump selbst hat Medienberichten zufolge “wirklich große Neuigkeiten” in Aussicht gestellt. Der Republikaner könnte dabei seine verlorene Präsidentschaftswahl 2020 erneut zum Thema machen, berichteten der Fernsehsender ABC News und das Nachrichtenportal “Politico”.

Denkbar wäre, dass Trump dabei Verschwörungserzählungen über die Wahl, bei der der Demokrat Joe Biden gewonnen hatte, aufgreift. Trump gesteht seine Niederlage gegen Biden bis heute nicht ein. Er und viele seiner Verbündeten haben immer wieder das Narrativ bedient, dass es Betrug bei der Wahl gegeben habe. Dabei ist das längst und vielfach widerlegt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump eine solche Ansprache an die Bevölkerung hält. Im Dezember etwa verteidigte der bereits damals innenpolitisch stark unter Druck geratene Präsident seine Wirtschaftspolitik.