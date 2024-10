Verbauung des ehemaligen TOG-Areals: Zukunft Terlan will sich konstruktiv einbringen

Von: mk

Terlan – Am vergangenen Dienstag stand bei der Terlaner Gemeinderatssitzung wiederholt die Verbauung des ehemaligen TOG-Areals mit Wohnungen, einem Tertiär-Sektor und öffentlichen Flächen im Zentrum des Dorfes auf der Tagesordnung. Genehmigt werden sollte der Raumordnungsvertrag, doch nach längerer Diskussion wurde der Punkt vertagt. Zukunft Terlan steht zu der vor zwei Jahren vom Gemeinderat getroffenen Entscheidung, das TOG-Areal am Ortseingang von Terlan aufzuwerten und einer neuen Nutzung zuzuführen.

Ein langsam zerfallendes Gebäude bei der Dorfeinfahrt beseitigen und die Dorfentwicklung positiv voran treiben – so lässt sich die Haltung von Zukunft Terlan zu dem Projekt zusammen fassen. Die Gemeinderatsliste steht dabei zu der vor zwei Jahren im Gemeinderat – zusammen mit der SVP und Lista Civica – getroffenen Entscheidung. Damals wurde auch die TOG-Kommission, bestehend aus Vertretern aller drei Listen, ins Leben gerufen, um mit den Eigentümern des Geländes in Kontakt zu treten und eine für beide Seiten gangbare Lösung zu finden. „Im Fokus muss dabei eine Umsetzung stehen, die gleichzeitig den städtebaulichen und auch den sozialen und demographischen Anforderungen gerecht wird. Das heißt, das Areal muss vom planerischen Standpunkt gesehen gut bebaut werden, es muss ausreichend Fläche für öffentliche Nutzung vorgesehen und die Bebauung muss zeitlich so gestreckt werden, dass nicht zu viele Wohnungen gleichzeitig auf den Markt kommen“, so Zukunft Terlan.

Der vorliegende Entwurf des Raumordnungsvertrages mit den Eigentümern (Tudor GmbH), der vergangenen Dienstag zur Genehmigung auf der Tagesordnung des Gemeinderats stand und nach intensiver Diskussion letztendlich vertagt wurde, stellt laut Zukunft Terlan die Basis dar. „Jetzt geht es darum an Details zu feilen und gemeinsam mit Experten Themen wie z.B. Gebäudehöhen, Grünflächen, Parkplätze, Mobilität in und um das Gelände zu bewerten und anzupassen. Es ist an der Zeit, dass Terlan eine ansehnlichere Ortseinfahrt erhält und wir uns von 200.000 m3 zerfallendem Bauvolumen verabschieden können. Laut Plan wird die Bebauung nur mehr 37 Prozent des aktuellen Bauvolumens betragen und auch die versiegelte Fläche wird von 22.000 m2 auf 6.400 m2 reduziert. Die Möglichkeit für die Gemeinde auf einem Teil der Fläche, die an die öffentliche Verwaltung über geht, bei Bedarf ein neues Seniorenheim samt Ärztehaus und eine Feuerwehrhalle zu errichten, ist im Interesse der Allgemeinheit“, schreibt Zukunft Terlan.

„Wir werden uns weiterhin aktiv und konstruktiv am nunmehr vor zwei Jahren gestarteten Prozess beteiligen, mit dem Ziel die beste Lösung für Terlan heraus zu holen“, so die Gemeinderäte von Zukunft Terlan abschließend.

Die Genehmigung des Entwurfs des Raumordungsvertrages soll erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderates stehen, sobald gemeinsam ein gangbarer Weg gefunden wird.