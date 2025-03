Verschärfte Regeln beim Maturaball? – Widerstand regt sich

Von: mk

Bozen – Der bevorstehende Maturaball “Wissnight” des deutschen Wissenschaftlichen Gymnasiums in Bozen steht vor einer möglichen Regeländerung: Während in der Vergangenheit auch 14- und 15-Jährige teilnehmen durften, könnten nun strengere Vorschriften gelten. Unter anderem steht zur Diskussion, dass Unter-16-Jährige nur noch in Begleitung eines Elternteils teilnehmen dürfen. Grund dafür sind jüngste Vorfälle mit Alkoholmissbrauch unter Minderjährigen bei Festen in Südtirol. Mit den Änderungen, die Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi plant, sind jedoch nicht alle einverstanden. Auch bei Eltern und Lehrpersonen regt sich Widerstand.

Ingrid Schenk, seit 30 Jahren Lehrperson an Oberschulen in Bozen und Mutter, wendet sich in einem offenen Brief an den Bürgermeister: