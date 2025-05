Vertrag für die Einmalzahlung ist jetzt unterzeichnet

Der Unterzeichnung gingen intensive Verhandlungen mit den Gewerkschaften voraus, die am 27. Mai mit der Genehmigung einer Beschlussvorlage von Personallandesrätin Magdalena Amhof in der Landesregierung ihren Abschluss fanden. Diese ermöglicht es nun, eine weitere Einmalzahlung als Inflationsausgleich an die Mitarbeiter auszuschütten. (Foto: LPA/Greta Stuefer)