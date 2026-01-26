Aktuelle Seite: Home > Politik > Vertreter: Junta-nahe Partei Parlamentswahlsieger in Myanmar
Beobachter sprechen von "Scheinwahl"

Vertreter: Junta-nahe Partei Parlamentswahlsieger in Myanmar

Montag, 26. Januar 2026 | 05:40 Uhr
Beobachter sprechen von \
APA/APA/AFP/ANTHONY WALLACE
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Die Junta-nahe Partei USDP hat die von Beobachtern als “Scheinwahl” bezeichnete Parlamentswahl im Bürgerkriegsland Myanmar nach Angaben eines Parteivertreters gewonnen. “Wir haben bereits eine Mehrheit gewonnen”, sagte ein hochrangiger USDP-Vertreter am Montag. “Wir sind in der Position, eine neue Regierung zu bilden.” Die Wahl in dem südostasiatischen Land fand in drei Etappen statt und erstreckte sich über mehrere Wochen. Am Sonntag hatte die letzte Runde stattgefunden.

In den ersten beiden Runden erreichte die USDP offiziellen Angaben zufolge insgesamt mehr als 85 Prozent der Sitze im Unterhaus und zwei Drittel der Sitze im Oberhaus. Bereits nach der ersten Runde der Wahl Ende Dezember hatte die Partei erklärt, mehr als 90 Prozent der Stimmen erhalten zu haben. In der zweiten Wahlrunde Anfang Jänner gewann die USDP eigenen Angaben zufolge den Wahlkreis der inhaftierten Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi.

Die Militärjunta hielt erstmals seit dem Putsch gegen die demokratische Regierung von Suu Kyi vor fünf Jahren eine Parlamentswahl ab. Laut Juntachef Min Aung Hlaing will die Militärregierung mit den Wahlen zur Demokratie zurückkehren und für nationale Aussöhnung sorgen. Experten stufen die USDP jedoch als zivilen Arm des Militärs ein, frühere Armeevertreter bekleiden zahlreiche hohe Posten in der Partei.

Beobachter üben Kritik am Urnengang

Beobachter hatten den Urnengang bereits im Vorfeld als “Scheinwahl” kritisiert. Die Opposition war weitestgehend von der Wahl ausgeschlossen. In zahlreichen Gebieten, die von bewaffneten Rebellen kontrolliert werden, fand die Abstimmung zudem gar nicht statt.

Die Armee hatte sich 2021 an die Macht geputscht und die im Jahr zuvor mit großer Mehrheit gewählte demokratische Regierung von Aung San Suu Kyi gestürzt. In einem von Menschenrechtsorganisationen als Schauprozess verurteilten Verfahren wurde Suu Kyi zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Militärputsch löste einen Bürgerkrieg aus, der bis heute andauert.

Die damalige britische Kolonie Myanmar hatte am 4. Jänner 1948 ihre Unabhängigkeit von der britischen Krone erklärt. Dem war ein langer Befreiungskampf unter Suu Kyis Vater General Aung San vorausgegangen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
90
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Kommentare
76
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Kommentare
40
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Horror-Busfahrt in Brixen
Kommentare
40
Horror-Busfahrt in Brixen
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Kommentare
36
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 