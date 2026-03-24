Aktuelle Seite: Home > Politik > Von der Leyen fordert Ende der Kampfhandlungen in Nahost
Alle spüren die Folgen

Von der Leyen fordert Ende der Kampfhandlungen in Nahost

Dienstag, 24. März 2026 | 07:03 Uhr
Alle spüren die Folgen
APA/APA/AFP/DAVID GRAY
Schriftgröße

Von: APA/AFP

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ein Ende der Kampfhandlungen in Nahost gefordert. “Es ist von größter Bedeutung, dass wir zu einer ausgehandelten Lösung kommen, die den Kampfhandlungen, die wir im Nahen Osten beobachten, ein Ende setzt”, sagte von der Leyen während eines Besuchs in Canberra anlässlich der Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen Australien und der EU. Sie verwies insbesondere auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Krieges.

“Wir alle spüren die Folgewirkungen auf die Gas- und Ölpreise in unseren Unternehmen und unseren Gesellschaften”, sagte die EU-Kommissionspräsidentin. Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen.

Bereits am ersten Tag des Iran-Krieges wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Teheran reagiert seither mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, auf mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Kommentare
64
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Krisenherd Nahost: Bozner Gastronomie meldet 25 Prozent Umsatzeinbußen
Kommentare
54
Krisenherd Nahost: Bozner Gastronomie meldet 25 Prozent Umsatzeinbußen
AVS begrüßt verkehrsberuhigte Zukunft am Grödner Joch
Kommentare
43
AVS begrüßt verkehrsberuhigte Zukunft am Grödner Joch
Justizreferendum: Meloni “respektiert Entscheidung der Italiener”
Kommentare
43
Justizreferendum: Meloni “respektiert Entscheidung der Italiener”
Weltwassertag ruft zu sorgsamem Umgang mit Wasser auf
Kommentare
22
Weltwassertag ruft zu sorgsamem Umgang mit Wasser auf
Anzeigen
Ostereier mit Qualität
Ostereier mit Qualität
Südtiroler Bio- und Freilandeier
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 