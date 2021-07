“Wer nicht impft, kann Politik nicht in die Pflicht nehmen”

Bozen – Auch in Südtirol ist die Debatte um den Grünen Pass als Voraussetzung für Bar- und Restaurantbesuche angekommen. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, begrüßen einige Mitglieder der Südtiroler Landesregierung den französischen Vorstoß. In Rom wird bereits über eine Übernahme des französischen Modells debattiert. Die Verfechter sehen die Anwendung des Grünen Passes als Möglichkeit, die Impfquote zu erhöhen. Anfang der nächsten Woche will die Regierung in Rom entscheiden, wie es weitergeht.

In der Südtiroler Landesregierung war die Anwendung des Grünen Passes am Dienstag ebenfalls am Rande Thema. Eine Überarbeitung der Regeln sei unausweichlich, finden etwa Landesrätin Waltraud Deeg oder Landesrat Arnold Schuler.

Auch Landesrat und SVP-Obmann Philipp Achammer plädiert für das Impfen. Für strengere Regeln in Sachen Grüner Pass sei aber noch Zeit. Sollte sich die Situation aber verschärfen, müsse man in diese Richtung denken.

Indes hat Achammer auf Facebook am Mittwoch zur Impfung aufgerufen und dabei auf das anstehende Schul- und Kindergartenjahr verwiesen.

Im Interview mit der Tageszeitung Alto Adige verweist Achammer ebenfalls darauf, dass jeder Bürger auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft trage. Vor Tagen habe ihm ein Unternehmer gesagt:

Zum Glück arbeiten wir derzeit gut, bevor ihr uns wieder erneut den Laden zusperrt.

Dieser Unternehmer sei aber nicht geimpft. Es gehe nicht an, die Politik in die Pflicht zu nehmen und selbst nichts zur Bewältigung der Krise beizutragen, so Achammer. Die Impfung sei für jeden verfügbar und werde mit den Impfbussen praktisch vor die Haustür gebracht. Wenn das Angebot nicht angenommen werde, sei nicht die Politik schuld, sollten wieder strengere Regeln eingeführt werden müssen.

Landesrat Achammer glaubt auch nicht, dass sich bereits geimpfte Bürger neuen Coronamaßnahmen für alle beugen würden.