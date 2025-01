Wer steht auf Putins Abschussliste? – Kreml-Elite in Panik

Von: mk

Moskau – Der Ukraine-Krieg, der seit fast drei Jahren andauert, entwickelt sich für Kreml-Despot Wladimir Putin zusehends zum Albtraum. Neuesten Medienberichten zufolge sinkt auch innerhalb der russischen Elite die Kriegsbegeisterung. Das liegt nicht nur daran, dass Russland die vorgegebenen Kriegsziele noch immer nicht erreicht hat. Ein weiterer Grund ist schlicht und ergreifend Angst.

So herrscht innerhalb der Elite Verunsicherung aufgrund der umfassenden militärischen Säuberungen, die Putin 2024 in den russischen Behörden vorgenommen hat. Viele befürchten, die nächsten auf der Putins Abschussliste zu sein.

In einem Bericht, der am Donnerstag von der Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace veröffentlicht wurde, heißt es, dass es 2024 zu einer “monatelangen Säuberung” im russischen Verteidigungsministerium sowie der Industrie gekommen sei. “Mehrere Dutzend Personen” seien ihrer Positionen enthoben und festgenommen worden.

Unter ihnen waren drei Personen, die zum inneren Kreis von Sergei Schoigu gehörten, berichtet news.de. Schoigu war 2024 selbst aus seinem langjährigen Amt als Verteidigungsminister gedrängt und zum Sekretär des russischen Sicherheitsrats degradiert worden.

Der Denkfabrik zufolge wurde Schoigus gesamte Gefolgschaft, die er im Laufe der Jahrzehnte um sich geschart hatte, zerschlagen. Viele Verbündete von Putin befürchten nun, dass es ihnen ebenso ergehen könnte. “Das Fehlen klarer Grenzen für die neuen Verhaftungswellen und die Ungewissheit in Bezug auf Schoigu selbst machen seinen gesamten Clan offensichtlich nervös”, heißt es aus der Denkfabrik.

Quellen in der russischen Präsidialverwaltung, der Staatsduma sowie in der Bundesregierung und den Regionalregierungen haben gegenüber dem russischen Oppositionsmedium “Meduza” außerdem erst kürzlich betont, dass die russischen Eliten zunehmend “enttäuscht” und “müde” seien, auf das Ende des Krieges zu warten.