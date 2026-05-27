Aktuelle Seite: Home > Politik > WHO fordert Waffenstillstand in von Ebola betroffener Region
Konflikt im Osten der DR Kongo macht die Ebola-Bekämpfung schwierig

WHO fordert Waffenstillstand in von Ebola betroffener Region

Mittwoch, 27. Mai 2026 | 17:00 Uhr
Konflikt im Osten der DR Kongo macht die Ebola-Bekämpfung schwierig
APA/APA/AFP/BADRU KATUMBA
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer “katastrophalen Kollision von Krankheit und Konflikt” in der vom Ebola-Ausbruch betroffenen Region im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo). “Wir können weder das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen noch Kranke isolieren, während Bomben fallen”, schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch auf dem Nachrichtenportal X. Unterdessen hat das Nachbarland Uganda seine Grenzen zur DR Kongo geschlossen.

Er appellierte an die Kriegsparteien, sich auf einen sofortigen Waffenstillstand zu einigen, damit der Ausbruch eingedämmt werden kann. Weil es keinen exakt passenden Impfstoff und keine speziellen Medikamente gegen die kursierende Ebola-Variante gibt, kann die Infektionskette nur unterbrochen werden, wenn Infizierte unter höchsten Sicherheitsstandards behandelt werden und ihre Kontakte sich für drei Wochen isolieren. Wegen der anhaltenden Kämpfe würden Menschen aber immer wieder vertrieben, und Kontaktpersonen von Infizierten könnten sich in überfüllten Flüchtlingslagern nicht von anderen fernhalten. “Wir bitten dringend, das Überleben der Menschen über alles andere zu stellen”, schrieb Tedros.

Grenzschließung Ugandas für vier Wochen

Die Grenzschließung zur DR Kongo gelte mit sofortiger Wirkung und zunächst für vier Wochen, teilte die ugandische Regierung am Mittwoch in Kampala mit. Ausgenommen seien lediglich medizinische Einsatzteams, humanitäre und sicherheitsrelevante Einsätze sowie der Lebensmittel- und Frachttransport, sagte die ranghohe Vertreterin der Gesundheitsbehörde, Diana Atwine, auf einer Pressekonferenz. Wer dennoch eine Einreisegenehmigung erhalte, müsse sich für 21 Tage in eine verpflichtende häusliche Quarantäne begeben.

Das Epizentrum des Ausbruchs liegt in der kongolesischen Provinz Ituri. In Uganda wurden bisher sieben Ebola-Fälle und ein Todesfall gemeldet. Bereits in der vergangenen Woche hatte die ugandische Regierung erste Maßnahmen ergriffen und unter anderem den grenzüberschreitenden öffentlichen Nahverkehr mit dem Kongo eingestellt.

Im Kongo gibt es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits mehr als 900 Verdachtsfälle und über 220 Tote. Die WHO hat wegen der Ausbreitung des seltenen Bundibugyo-Stammes des Virus eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen. Der Ausbruch “überholt die Reaktion”, warnte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kein Leitungswasser im Luxushotel: Frau verliert vor Gericht
Kommentare
63
Kein Leitungswasser im Luxushotel: Frau verliert vor Gericht
“Südtirol verliert seine Jugend nicht emotional – sondern wirtschaftlich”
Kommentare
53
“Südtirol verliert seine Jugend nicht emotional – sondern wirtschaftlich”
20-Euro-Sommerabo für Öffis auch in Südtirol?
Kommentare
53
20-Euro-Sommerabo für Öffis auch in Südtirol?
Ferienimmobilien in Südtirol und Trentino bei Ausländern immer gefragter
Kommentare
43
Ferienimmobilien in Südtirol und Trentino bei Ausländern immer gefragter
Mann beweist Mut – trotz brutaler Schläge
Kommentare
41
Mann beweist Mut – trotz brutaler Schläge
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 