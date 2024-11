WHO: Polio-Impfstation im Gazastreifen getroffen

Von: APA/dpa/AFP

Bei einem Angriff auf ein Polio-Impfzentrum im Norden des Gazastreifens sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Samstag sechs Menschen verletzt worden, vier von ihnen Kinder. Das Zentrum für medizinische Grundversorgung sei getroffen worden, während Eltern ihre Kinder zur Polio-Impfung gebracht hätten, erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstag im Onlinedienst X. Dies sei während einer humanitären Pause geschehen.

“Sechs Menschen, darunter vier Kinder, wurden verletzt”, erklärte der WHO-Chef. Zuletzt waren palästinensische Kinder im nördlichen Teil des Gazastreifens unter erschwerten Bedingungen gegen Polio geimpft worden, teilte eine Sprecherin des UNO-Kinderhilfswerks (UNICEF) in Köln auf Anfrage mit. Sie wies darauf hin, dass die humanitäre Pause zur Durchführung der Impfkampagne auf die Stadt Gaza beschränkt sei.

Rund 15.000 Kinder unter zehn Jahren könnten im nördlichen Gazastreifen nicht erreicht werden, was die Wirksamkeit der Kampagne beeinträchtige. Im Norden sollten laut UNICEF eigentlich rund 119.000 Kinder geimpft werden. Es ist die zweite Polio-Impfrunde in dem Gebiet. Tausende Anrainer seien bis zum Samstagnachmittag in medizinische Zentren im Norden des umkämpften Küstengebiets gegangen, um ihre Kinder impfen zu lassen, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen.

Die Impfkampagne im nördlichen Teil des Gazastreifens war im Oktober wegen heftiger Bombardierungen und der neuen Vertreibung von Bewohnern unterbrochen worden. Für die Familien und das Personal sei es nicht sicher gewesen, die Kinder zu impfen, hieß es in einer Mitteilung von UNICEF. Israels Armee hatte zuvor ihre Angriffe auf mutmaßliche Verstecke der islamistischen Hamas im nördlichen Gazastreifen verstärkt.

Die Impfkampagne gegen Polio im Gazastreifen hatte am 1. September begonnen. Zuvor war erstmals seit 25 Jahren ein Fall von Kinderlähmung bei einem Baby in dem umkämpften Palästinensergebiet nachgewiesen worden.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Terrorangriff der Hamas auf das israelische Grenzgebiet am 7. Oktober vergangenen Jahres konnten viele Babys in dem abgeschotteten Küstengebiet nicht geimpft werden. Die als Folge des Krieges schlimmen hygienischen Zustände, wo sauberes Wasser knapp ist und viele Menschen auf engstem Raum ausharren, können laut WHO zu einer raschen Ausbreitung von Polio beitragen.

Im mittleren und südlichen Gazastreifen erhielten fast 443.000 Kinder bereits ihre zweite Impfdosis. Um die Übertragung des Poliovirus zu unterbrechen, müssen mindestens 90 Prozent aller Kinder in jeder Gemeinde geimpft werden, teilten UNICEF und WHO mit. Dies werde angesichts der aktuellen Lage schwer zu erreichen sein.