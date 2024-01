Wie bei “Game of Thrones”: Walk of Shame für die neue Landesregierung

Bozen – Die Proteste aus der Zivilbevölkerung gegen die neue Landesregierung reißen nicht ab. In Anlehnung an die Kult-Serie „Game of Thrones“ hat die Bewegung „No „Excuses“ während der Wahl des Landeshauptmannes vor dem Landtag einen „Walk of Shame“ veranstaltet: Ein roter Teppich führte zu einem Thron, gespickt mit Blättern mit Zitaten der künftigen Regierungsvertreter.

Über einen Lautsprecher wurden außerdem vergangene Interviews der Betroffenen abgespielt.

Wie Moritz Holzinger, einer der Organisatoren der Initiative gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa erklärt, werde gerade eine Landesregierung aus Personen gebildet, die extrem rechts im politischen Spektrum stünden, die homophob seien und den Klimawandel leugnen würden.

„In den letzten Wochen sind Tausende Personen auf die Straße gegangen, um ihren Befürchtungen Ausdruck zu verleihen. Dabei handelt es sich nicht nur um Vertreter linker Strömungen, sondern auch um solche aus der bürgerlichen Mitte“, meint Holzinger. Beim Betreten des Landtagsgebäudes habe Landeshauptmann Arno Kompatscher die Installation „einfach ignoriert, wie er auch die politischen Positionen seiner Partner ignoriert“.

In der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ wurde die verruchte Königinmutter Cercei Lannister für ihre Vergehen im Rahmen eines „Walk of Shame“, eines öffentlichen Bußgangs, nackt durch Königsmund getrieben, während sie von der Bevölkerung verhöhnt wurde.