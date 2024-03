Bozen – Erst am Freitag ist der nationale Tag zur Sensibilisierung für Essstörungen begangen worden. Am 15. März 2011 starb Giulia Tavilla im Alter von nur 17 Jahren, während sie darauf wartete, in eine Einrichtung zur Behandlung ihrer Bulimie aufgenommen zu werden. Betroffene gibt es viele, doch es gibt auch Wege, die aus der Abwärtsspirale wieder herausführen. Auch Ex-Landesrätin Waltraud Deeg war mit 15 magersüchtig. Sie spricht erstmals öffentlich über ihre Erfahrungen und sagt, sie sei damals nur mehr ein Schatten ihrer selbst gewesen.

Wörtlich schreibt die Politikerin auf Facebook:

Wenn ein junger Mensch beschließt, nicht mehr essen zu wollen, beginnt sein langsamer Abschied aus dem Leben. Wie es sich anfühlt, kann ich gut nachvollziehen. Ich war fünfzehn, meine Mutter war gerade gestorben. Mein Vater war ihr 2 Jahre zuvor vorausgegangen und ich war allein und verzweifelt.

In kurzer Zeit bin ich von 68 Kilo auf 37 Kilo zusammengeschmolzen, ein Schatten meiner selbst. Therapien und Anlaufstellen gab es im Jahr 1988 in Südtirol noch kaum. Ich wurde vom Arzt auf die Waage gestellt. Mehr essen sollte ich.

Aber eigentlich wollte ich nicht mehr essen, ich wollte mehr laufen, mehr lernen, meinen Schmerz und die Einsamkeit betäuben. Irgendwann war ich ganz unten angekommen, habe mich am Tiefpunkt irgendwann doch fürs Leben entschieden und mich ins Leben buchstäblich zurückgekämpft. Wir dürfen niemanden mit dieser Krankheit allein lassen, nicht die Betroffenen, nicht ihre Familien und Freunde. Früherkennung ist wichtig, ja lebensrettend. Wenn man einen lieben jungen Menschen auf seinem letzten Weg begleitet, so wie gestern, dann zerreißt dich der Schmerz und der Schmerz der Familie. Ein achtsames Umfeld ist wesentlich für die Heilung. Schaffen wir gemeinsam dieses Umfeld, es ist so wichtig!