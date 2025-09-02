Aktuelle Seite: Home > Politik > Xi und Putin beginnen Gespräche in Peking
Putin (l.) und Xi treffen sich in Peking

Xi und Putin beginnen Gespräche in Peking

Dienstag, 02. September 2025 | 06:15 Uhr
Putin (l.) und Xi treffen sich in Peking
APA/APA/AFP/POOL/VLADIMIR SMIRNOV
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin haben Staatsmedien zufolge am Dienstag Gespräche in Peking begonnen. Das berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Kreml-Chef Putin war am Sonntag zu einem mehrtägigen Besuch in China eingetroffen. In Tianjin nahm der russische Präsident zunächst am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) unter Vorsitz von Chinas Staatschef Xi teil.

Am Mittwoch gehört er zu den Gästen einer riesigen Militärparade in Peking, zu der unter anderem auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un erwartet wird.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Kommentare
66
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
65
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
44
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Diskussion über Windpark am Brenner neu aufgeflammt
Kommentare
32
Diskussion über Windpark am Brenner neu aufgeflammt
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Kommentare
28
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 