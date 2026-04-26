Zwischenfall bei Presse-Dinner: Trump in Sicherheit gebracht

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump ist am Samstag beim Dinner der White-House-Korrespondenten in einem Washingtoner Hotel von seinen Sicherheitsleuten in Sicherheit gebracht worden. Zuvor hatten Teilnehmer der Veranstaltung, darunter auch Trump, nach einem lauten Geräusch Deckung gesucht, wie auf Videoaufnahmen zu sehen war. US-Medien zufolge hatte es Berichte über Schüsse in einem Raum über dem Festsaal gegeben. Trump sei wohlauf, berichteten Mitarbeiter nach dem Zwischenfall.

Das Korrespondentendinner gilt als Höhepunkt des Gesellschaftslebens in der US-Hauptstadt. Es findet seit dem Jahr 1921 jährlich statt, wobei in der Regel der US-Präsident und zahlreiche Prominente an dem Dinner teilnehmen. Unter Trumps Vorgängern war es Tradition, dass der jeweilige US-Präsident eine humorige Rede hält. Trumps Vorgänger Barack Obama nutzte seine Rede im Jahr 2011, um Trump durch den Kakao zu ziehen. Nach Einschätzung von Beobachtern trug diese öffentliche Demütigung dazu bei, dass der Immobilienmagnat sich zum Einstieg in die Politik entschloss.