Schätze entdecken

Entdecken Sie Kalabrien, eine der ursprünglichsten und schönsten Regionen Italiens! Mit SkyAlps landen Sie in weniger als zwei Stunden direkt in Lamezia Terme und können sofort in Ihr süditalienisches Abenteuer starten. Dank hervorragendem Bordservice und 50 % Rabatt für Kinder beginnt Ihr Urlaub so entspannt wie nie zuvor.

Lamezia Terme ist der ideale Ausgangspunkt, um die Highlights Kalabriens zu entdecken. Besuchen Sie Tropea, die „Perle des Tyrrhenischen Meeres“, mit ihrem atemberaubenden Strand und der malerischen Altstadt. Oder erkunden Sie die versteckten Buchten von Capo Vaticano, die zu den schönsten Stränden Italiens gehören.

Kultur in Kalabrien

Die imposante Burg von Pizzo beherbergt die Kirche Piedigrotta, die in eine Höhle gebaut wurde, während das archäologische Museum von Reggio Calabria die berühmten Bronzestatuen von Riace ausstellt – ein Muss für Geschichtsinteressierte.

Familien kommen in den Genuss zahlreicher Aktivitäten: Wandern im Aspromonte-Nationalpark, ein Ausflug ins charmante Fischerdorf Scilla oder ein Tag voller Spaß in einem der Wasserparks der Region. Kalabrien ist der perfekte Ort, um gemeinsam Zeit zu verbringen und die Schönheit Süditaliens zu genießen.

Kurze Reise, länger Urlaub – Direktflüge jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag ab 179€

Mit SkyAlps wird die Anreise einfach und komfortabel. In unter zwei Stunden landen Sie in Kalabrien und genießen die Sonne und das Meer. Kindern fliegen zum halben Ticketpreis und der hochwertige Bordservice ist inklusive. Buchen Sie jetzt Ihre Tickets auf skyalps.com und erleben Sie die Magie Kalabriens – Ihr Traumurlaub beginnt hier!

Eine Vielzahl an Angeboten bei SkyAlps Travel

Buchen Sie ihr Paket aus Flug, Hotel und Transfer jetzt bei SkyAlps Travel und profitieren Sie von günstigen Preisen!