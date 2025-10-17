1:3 bei Union Berlin: Gladbach weiter sieglos

Von: APA/dpa

Borussia Mönchengladbach wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der deutschen Fußball-Bundesliga. Das Team von Interimstrainer Eugen Polanski verlor am Freitag 1:3 bei Union Berlin. Es war das erste Spiel nach der Verpflichtung von Ex-Salzburger Rouven Schröder als neuem Sportchef der Borussia, die auf den letzten Platz zurückfiel. Die Unioner kletterten zumindest vorübergehend auf Rang sieben, Gladbach ist Letzter.

Christopher Trimmel bereitete das erste Tor von Danilho Doekhi mit einem Corner vor (3.), musste aber kurz vor der Pause offenbar wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel vom Platz. Sein Landsmann und Clubkollege Leo Querfeld spielte durch. Auf der Gegenseite wurde Kevin Stöger in der 60. Minute eingetauscht.