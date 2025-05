2:0 bei Espanyol – Barcelona zum 28. Mal spanischer Meister

Von: apa

Der FC Barcelona ist zum 28. Mal spanischer Fußballmeister. Die Katalanen gewannen am Donnerstag das Stadtderby bei Espanyol 2:0 und sind zwei Runden vor Schluss mit sieben Punkten Vorsprung auf den entthronten Champion Real Madrid nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Das erste Tor erzielte der 17-jährige Topstar Lamine Yamal mit einem sehenswerten Schlenzer genau ins Kreuzeck (53.), für die Entscheidung sorgte Fermin Lopez (95.).

Davor hatte sich Barca schwergetan. Espanyol kämpfte verbissen darum, den eigenen Fans eine Meisterparty des Stadtrivalen zu ersparen. Nach dem Geniestreich von Yamal konnte der Tabellen-16., der noch nicht aller Abstiegssorgen ledig ist, aber nicht mehr zusetzen. Zu allem Überfluss sah Espanyols Leandro Cabrera in der 80. Minute nach einer Tätlichkeit gegen Yamal die Rote Karte.

Das Team von Coach Hansi Flick fuhr nach Finalsiegen über Real Madrid im Supercup und im Cup den dritten Titel in diesem Jahr ein. Auch in der Liga gewann Barcelona beide “Clasicos”, was sich im Meisterrennen als entscheidend herausstellen sollte. Damit bleiben die “Königlichen” mit dem aktuell verletzten David Alaba in diesem Jahr ohne nationalen Titel. In der ewigen Rangliste liegt der Rekordchampion mit 36 Meisterschaften aber noch immer klar vor Barcelona.

Auto fuhr vor Spiel in Menschenmenge, keine Schwerverletzten

Vor der Partie war ein Auto in eine wartende Menge von Fans gefahren. Dabei wurden in Nähe des Stadions nach Angaben der Polizei 13 Menschen verletzt, niemand von ihnen schwer. Die Polizei ging nach einer ersten Einschätzung von einem Unfall aus, bei dem eine ältere Autofahrerin die Gewalt über ihr Fahrzeug verloren habe. Daraufhin wurde das Match wenige Minuten nach dem Anpfiff kurz unterbrochen.

Der Schiedsrichter lief an die Seitenlinie und beriet sich dort mit Verantwortlichen und auch einem Polizisten. Anschließend wurde das Spiel fortgesetzt. Über die Lautsprecheranlage des Stadions wurde mitgeteilt, dass niemand schwer verletzt worden sei.