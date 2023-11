200 Turnerinnen beim ersten VSS/Raiffeisen-Kunstturnwettkampf

Brixen – Am Sonntag fand in Brixen der ersten VSS/Raiffeisen Wettkampf im Kunstturnen der Mädchen statt. Aufgeteilt in Unter- und Oberstufe nahmen insgesamt 200 Turnerinnen im Alter von sechs bis 16 Jahren teil.

In der Oberstufe, die auch als Landesmeisterschaft gewertet wurde, holte sich der SC Meran alle sechs VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel. In der Unterstufe nahmen 130 Mädchen aufgeteilt in acht Kategorien teil. Vier Siege gingen an den SV Lana, zwei Siege an den SSV Brixen und jeweils ein Sieg ging an den SSV Bozen und an Ritten Sport. „Wir haben heute einige starke Leistungen gesehen, vor allem aber viele strahlende Kinderaugen“, freuten sich die neue VSS-Turnreferentin Lisa Ladurner und VSS-Vorstandsmitglied Lidia Bernardi nach der Veranstaltung.

Hier die Ergebnisse:

UNTERSTUFE

Jg.2017: 1. Isabell Zippl, 2. Linda Unterfrauner (beide Ritten), 3. Ruoxian Dora Xu (Meran)

Jg. 2016: 1. Sofia Stadler (Brixen), 2. Lara Mayr, 3. Arianna Carrero (beide Ritten)

Jg. 2015: 1. Freya Huber (Brixen), 2. Annalena Götsch (Lana), 3. Lina Oberrauch (Brixen)

Jg. 2014: 1. Nidal Lchheb (Bozen), 2. Verena Pichler (Brixen), 3. Klara Haller (Meran)

Jg. 2013: 1. Lea Pircher (Lana), 2. Giulia del Negro (Brixen) 3. Emma Alber (Lana)

Jg.2012: 1. Emma Pircher (Lana) 2. Magdalena Mayr (Ritten), 3. Emilia Rottensteiner (Lana)

Jg 2011/12: 1. Barddha Krasniqi (Lana), 2, Vanessa Mombello (Latsch), 3. Esther Raich (Lana)

JG 2009 und älter: 1. Marie Braun (Lana), 2. Lisa Pircher (Lana), 3. Edriona Bega (Latsch)

OBERSTUFE

Jg. 2016: 1. Emma Boschi (Meran), 2. Elettra Quintivalle, 3. Iside Nervo (beide Bozen)

Jg. 2015: 1. Asia Berbenni Asia (Meran), Adele Olivieri, 3. Arianna Gabrieli (beide Lana)

Jg. 2014: 1. Frejya De Vitti (Meran), 2. Lilly Pattis (Brixen), 3. Stella da Ronco (Meran)

Jg. 2013: 1. Carolina Walder (Meran), 2. Ginevra Vay, 3. Greta Andreetto (beide Brixen)

Jg. 2012/11: 1. Giada Filippi (Meran), 2. Valentina Kofler (Brixen), 3. Emma Marie Holzmann (Bozen)

Jg. 2010 und älter: 1. Sophie Arduini (Meran), 2. Chiara Basciu (Bozen), Emma Kleon (Meran)