AHL: Broncos verbessern sich durch Shutout-Sieg in Jesenice auf Rang fünf

Sterzing – Die Wipptal Broncos Weihenstephan gewannen am Sonntag in Jesenice mit 1:0. Durch den Auswärtssieg verbesserte sich das Team aus Sterzing in der Tabelle auf Rang fünf. Zudem beendete Tabellenschlusslicht HC Gröden den Grunddurchgang mit einem 4:3-Heimsieg gegen Celje.

Die Wipptal Broncos Weihenstephan feierten am Sonntag in Jesenice den fünften Sieg in Folge. Das Team aus Sterzing setzte sich mit 1:0 durch. Für den einzigen Treffer sorgte Nick Campoli fünf Sekunden vor der ersten Drittelpause. Goalie Dominik Groh parierte alle 30 Schüsse auf sein Tor und verbuchte sein erstes Shutout in dieser Saison. Durch den Auswärtssieg verbesserte sich die Broncos in der Tabelle auf Rang fünf, sie haben nun gegen Cortina ein Entscheidungsspiel um den Einzug in die Masterround. Jesenice beendete seinen Grunddurchgang mit einer Niederlage, die Slowenen können von Ritten noch vom zweiten Platz verdrängt werden.

Im zweiten Spiel des Tages lag Celje in Wolkenstein nach dem ersten Drittel mit 2:0 voran. Die Hausherren glichen im Mittelabschnitt durch einen Doppelschlag binnen zwei Minuten aus. Gröden ging nach Wiederbeginn durch Brad McGowan erstmals in Führung, nur zwei Minuten später stellte der ehemalige Liga-MVP sogar auf 4:2. Celje kam durch Ahmet Jakupovic zwar noch einmal heran, der Tabellenletzte brachte den knappen Sieg in seinem letzten Grunddurchgangsspiel aber über die Zeit. Die Slowenen konnten Rang zehn durch die Niederlage vorerst nicht absichern.

Alps Hockey League So, 02.02.2025:

SIJ Acroni Jesenice – Wipptal Broncos Weihenstephan 0:1 (0:1,0:0,0:0)

Referees: BROCK, WENUSCH, Legat, Wendner

Goal 0:1 WSV Campoli N. (19:55 / Sanvido C. ,Capannelli A. / EQ)

HC Gherdeina valgardena.it – HK RST Pellet Celje 4:3 (0:2,2:0,2:1)

Referees: EGGER, LAZZERI, Grisenti, Ilmer

Goals 0:1 HKC Povse J. (12:40 / Logar M. / EQ), 0:2 HKC Logar M. (17:45 / Panasenko B. ,Povse J. / EQ), 1:2 GHE Laitinen V. (30:01 / Pitschieler S. ,Kasslatter H. / EQ), 2:2 GHE Oksanen E. (32:02 / Cristellon Y. ,Laitinen V. / EQ), 3:2 GHE McGowan B. (43:41 / Oksanen E. ,Schiavone D. / EQ), 4:2 GHE McGowan B. (45:42 / Deluca S. ,Forte M. / EQ), 4:3 HKC Jakupovic A. (55:11 / Kuret B. ,Povse J. / EQ)