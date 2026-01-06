AHL: Ritten gewinnt Spitzenspiel

Von: ka

Bozen – Die Rittner Buam SkyAlps setzten sich am Dreikönigsspieltag im Topspiel gegen den Tabellenführer, die Red Bull Hockey Juniors, durch und kletterten damit in die Top 5.

Gleich drei der sechs Spiele dieser Runde wurden in der Verlängerung oder im Shootout entschieden. Die Extrapunkte sicherten sich Bregenzerwald, Zell am See und Kitzbühel. Außerdem feierten Asiago und Gherdeina Erfolge.

Ritten gewinnt gegen Tabellenführer

Tabellenführer Red Bull Hockey Juniors musste sich am Dreikönigstag zu Hause den Rittner Buam SkyAlps geschlagen geben. Dabei hatten die Salzburger Gastgeber den deutlich besseren Start in die Begegnung und führten bereits nach gut zehn Minuten mit 2:0. Im Mittelabschnitt drehten die Gäste aus Ritten jedoch die Partie und stellten binnen 20 Minuten auf 3:2, auch weil Leonardo Felicetti einen Doppelpack schnürte. Im finalen Abschnitt konnte keines der Teams mehr anschreiben. Mit diesem Sieg kletterte Ritten in die Top-5 der Tabelle.

Asiago feiert souveränen Erfolg über Hockey Unterland

Der HC Migross Asiago setzte sich am Feiertagsspieltag mit 4:1 gegen die Hockey Unterland Cavaliers durch. Nach einem torlosen Startdrittel schrieb zunächst Unterland an. Asiago gelang jedoch noch im Mittelabschnitt der Ausgleich. In einem starken Schlussdrittel stellte Asiago schließlich auf 4:1 und sicherte damit die Top-4-Platzierung weiter ab.

Gherdeina gewinnt in Jesenice

Der Hockey Club Gherdeina setzte sich auswärts bei HDD Jesenice knapp mit 6:5 durch. Das ausgeglichene Startdrittel endete mit einem 1:1. Ein Doppelpack von Matteo Luisetti brachte Gherdeina anschließend mit 3:1 in Front, Jesenice glich jedoch noch im Mittelabschnitt aus. Im finalen Drittel legte Gherdeina erneut vor, Jesenice kam aber abermals zum Ausgleich, ehe Nicolo Esposito und Luke Moncada für die Entscheidung sorgten.

Bregenzerwald ringt Wipptal in Overtime nieder

Der EC Bregenzerwald feierte einen 3:2-Overtime-Sieg über die Wipptal Broncos Weihenstephan. Den deutlich effizienteren Start erwischten jedoch die Broncos, die den ersten Abschnitt mit 2:0 abschlossen. Im Mitteldrittel kämpfte sich Bregenzerwald zurück in die Begegnung und glich aus. Nach einem torlosen dritten Drittel sorgte David König in der Overtime für die Entscheidung.

Kitzbühel dreht Spiel gegen Meran

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel feierten einen Shootout-Sieg gegen den HC Merano/o nach 0:3-Rückstand. Meran startete gefährlicher in die Begegnung, erspielte sich im ersten Abschnitt eine 2:0-Führung und erhöhte zu Beginn des Mitteldrittels zwischenzeitlich auf 3:0. Erst danach kam der Kitzbühel-Express ins Rollen, der bis zur 41. Minute ausglich und weitere zehn Minuten später sogar in Führung ging. Meran schlug jedoch noch einmal zurück und rettete sich in die Verlängerung, musste sich dort aber schließlich im Penaltyshootout geschlagen geben. Mai Crnkic verbuchte an diesem Abend ein Drei-Punkte-Spiel (zwei Tore, ein Assist) für Kitzbühel.

Zell bezwingt Cortina im Shootout

Auch die EK Zeller Eisbären und der S.G. Cortina Hafro lieferten sich eine spannende Begegnung, die über die reguläre Spielzeit hinausging. Nach einem torreichen, aber ausgeglichenen Startdrittel, das beim Stand von 2:2 endete, folgte über längere Zeit eine Torflaute. Erst im finalen Abschnitt ging Zell im Powerplay in Führung. Cortina hatte jedoch die passende Antwort parat. Nach einer torlosen Overtime sorgte Max Wilfan im Penaltyschießen für die Entscheidung und den Exakten Punkt.

Alps Hockey League, 06.01.2025:

Red Bull Hockey Juniors – Rittner Buam SkyAlps 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)

Goals RBJ: Kogler L. (8.), Elisee M. (11./pp)

Goals RIT: Alderson B. (24.), Felicetti L. (32.), Felicetti L. (40./pp)

Hockey Unterland Cavaliers – HC Migross Asiago 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Goals HCU: Pisetta V. (23.)

Goals HCA: Porco N. (34.), Valentini R. (49.), Chiodo L. (57./pp), Traversa T. (58./en)

HDD Jesenice – HC Gherdeina valgardena.it 5:6 (1:1, 2:2, 2:3)

Goals JES: Slivnik L. (13.), Jenkо J. (31.), Svetina E. (33.), Baloh D. (54.), Bohinc R. (59.)

Goals GHE: Dostálek V. (6./pp), Luisetti M. (25./pp). Luisetti M. (29.), Buono C. (46.), Esposito N. (57.), Moncada L. (58./gwg)

EC Bregenzerwald – Wipptal Broncos Weihenstephan 3:2 OT (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Goals ECB: Laaksonen T. (24.), Grasser B. (33./pp), König D. (65./gwg)

Goals WSV: Cianfrone B. (14.), Cianfrone B. (16.)

Adler Stadtwerke Kitzbühel – HC Meran/o Pircher 5:4 SO (0:2, 2:1, 2:1, 0:0)

Goals KEC: Engelhart J. (29.), Crnkić M. (32.), Maxa A. (40.), Crnkić M. (52.), Podlipnik M. (65./so)

Goals HCM: Nousiainen R. (6., Cruseman F. (20.), Trivellato D. (22.), Sherbinin B. (58.)

EK Die Zeller Eisbären – S.G. Cortina Hafro 4:3 SO (2:2, 0:0, 1:1, 0:0)

Goals EKZ: Jennes C. (1.), Wilfan M. (14.), Huard N. (49./pp), Wilfan M. (65./so)

Goals SGC: Pietroniro C. (6.), Kalajaninska O. (10.), Pietroniro M. (51.)