AHL: Salzburg und Asiago verkürzen mit Kantersiegen auf 2:3

Von: ka

Bozen – Die Red Bull Hockey Juniors und HC Migross Asiago konnten in ihren Serien mit deutlichen Heimsiegen das Saisonaus vorerst abwenden und auf 2:3 verkürzen. Die Juniors fertigten HC Gherdeina valgardena.it mit 9:2 ab, Spiel sechs folgt am Sonntag in Gröden. Asiago behielt gegen den HC Meran/o Pircher mit 6:2 die Oberhand. Hier steht Spiel sechs bereits am Samstag um 19:00 Uhr in Meran auf dem Programm.

Die Red Bull Hockey Juniors feierten in Spiel fünf der Viertelfinalserie gegen HC Gherdeina valgardena.it einen fulminanten 9:2-Heimsieg und verkürzten in der Serie auf 2:3. Am Sonntag haben die Südtiroler jedoch vor heimischem Publikum die nächste Chance, den erstmaligen Halbfinaleinzug zu fixieren. Die Juniors erwischten einen Traumstart und führten bereits nach 13 Minuten komfortabel mit 4:0. Nach dem ersten Drittel stand es 4:1, ehe die Salzburger bereits in der 22. Minute den Vier-Tore-Vorsprung wiederherstellten. Die Defensive von Gröden konnte die starke Offensive der Juniors diesmal nicht in den Griff bekommen, sodass die Salzburger bis zur 48. Minute auf 7:2 davonzogen. Am Ende war es ein klarer 9:2-Erfolg. Für den Schlusspunkt sorgte Maximilian Wurzer, der als einziger Spieler doppelt traf und zudem zwei Assists verbuchte. Erstmals endete in dieser Serie eine Partie mit mehr als einem Tor Unterschied. Weiter geht es am Sonntag um 20:30 Uhr mit Spiel sechs in Gröden.

Asiago gewinnt zweites Spiel in Folge

Ryan Valentini brillierte beim deutlichen 6:2-Heimsieg von HC Migross Asiago gegen HC Meran/o Pircher mit einem Hattrick und führte sein Team damit zum zweiten Sieg in Folge. Die Italiener verkürzten in der Serie auf 2:3. Bereits in der dritten Minute brachte Filippo Rigoni die Hausherren in Führung. Danach dauerte es bis zur 22. Minute, ehe Valentini erstmals an diesem Abend traf. Zwar konnte Meran in der 26. Minute verkürzen, doch Asiago blieb die klar tonangebende Mannschaft und baute seine Führung kontinuierlich aus. Im Mittelabschnitt legten sie zwei weitere Treffer nach, gefolgt von zwei weiteren Toren im Schlussdrittel. Asiago benötigt allerdings noch zwei Siege, um die Serie komplett zu drehen und doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Bereits am Samstag um 19:00 Uhr geht es mit Spiel sechs in Meran weiter.

Alps Hockey League: Fri, 20.03.2026:

Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it 9:2 (4:1, 1:1, 4:0)

Referees: HLAVATY, Unterweger, Divis, Strimitzer

Stand in der best-of-7-Serie: 2:3

Goals RBJ: 1:0 Wurzer M. (9.), 2:0 Bloch N. (10.), 3:0 Eliseev M. (11.), 4:0 Warnecke M. (13.), 5:1 Schuster P. (22.), 6:2 Oberhauser P. (43.), 7:2 Juhola J. (48./EN/SH1), 8:2 Gesson A. (56./PP1), 9:2 Wurzer M. (59./PP1)

Goals GHE: 4:1 Guimond S. (16.), 5:2 Dostalek V. (32.)

HC Migross Asiago – HC Meran/o Pircher 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Referees: PINIE, VIRTA, Fecchio, Ilmer

Stand in der best-of-7-Serie: 2:3

Goals HCA: 1:0 Rigoni F. (3.), 2:0 Valentini R. (22.), 3:1 Chiodo L. (33.), 4:1 Valentini R. (35.), 5:1 Chiodo L. (42.), 6:1 Valentini R. (45./PP1)

Goals HCM: 2:1 Cruseman F. (26.), 6:2 Egger A. (60.)