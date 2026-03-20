Aktuelle Seite: Home > Sport > AHL: Salzburg und Asiago verkürzen mit Kantersiegen auf 2:3
Spiel sechs zwischen Meran und Asiago am Samstag

AHL: Salzburg und Asiago verkürzen mit Kantersiegen auf 2:3

Freitag, 20. März 2026 | 22:45 Uhr
RBJ
AHL
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Die Red Bull Hockey Juniors und HC Migross Asiago konnten in ihren Serien mit deutlichen Heimsiegen das Saisonaus vorerst abwenden und auf 2:3 verkürzen. Die Juniors fertigten HC Gherdeina valgardena.it mit 9:2 ab, Spiel sechs folgt am Sonntag in Gröden. Asiago behielt gegen den HC Meran/o Pircher mit 6:2 die Oberhand. Hier steht Spiel sechs bereits am Samstag um 19:00 Uhr in Meran auf dem Programm.

Die Red Bull Hockey Juniors feierten in Spiel fünf der Viertelfinalserie gegen HC Gherdeina valgardena.it einen fulminanten 9:2-Heimsieg und verkürzten in der Serie auf 2:3. Am Sonntag haben die Südtiroler jedoch vor heimischem Publikum die nächste Chance, den erstmaligen Halbfinaleinzug zu fixieren. Die Juniors erwischten einen Traumstart und führten bereits nach 13 Minuten komfortabel mit 4:0. Nach dem ersten Drittel stand es 4:1, ehe die Salzburger bereits in der 22. Minute den Vier-Tore-Vorsprung wiederherstellten. Die Defensive von Gröden konnte die starke Offensive der Juniors diesmal nicht in den Griff bekommen, sodass die Salzburger bis zur 48. Minute auf 7:2 davonzogen. Am Ende war es ein klarer 9:2-Erfolg. Für den Schlusspunkt sorgte Maximilian Wurzer, der als einziger Spieler doppelt traf und zudem zwei Assists verbuchte. Erstmals endete in dieser Serie eine Partie mit mehr als einem Tor Unterschied. Weiter geht es am Sonntag um 20:30 Uhr mit Spiel sechs in Gröden.

AHL

Asiago gewinnt zweites Spiel in Folge

Ryan Valentini brillierte beim deutlichen 6:2-Heimsieg von HC Migross Asiago gegen HC Meran/o Pircher mit einem Hattrick und führte sein Team damit zum zweiten Sieg in Folge. Die Italiener verkürzten in der Serie auf 2:3. Bereits in der dritten Minute brachte Filippo Rigoni die Hausherren in Führung. Danach dauerte es bis zur 22. Minute, ehe Valentini erstmals an diesem Abend traf. Zwar konnte Meran in der 26. Minute verkürzen, doch Asiago blieb die klar tonangebende Mannschaft und baute seine Führung kontinuierlich aus. Im Mittelabschnitt legten sie zwei weitere Treffer nach, gefolgt von zwei weiteren Toren im Schlussdrittel. Asiago benötigt allerdings noch zwei Siege, um die Serie komplett zu drehen und doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Bereits am Samstag um 19:00 Uhr geht es mit Spiel sechs in Meran weiter.

Alps Hockey League: Fri, 20.03.2026:

Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it 9:2 (4:1, 1:1, 4:0)

Referees: HLAVATY, Unterweger, Divis, Strimitzer
Stand in der best-of-7-Serie: 2:3
Goals RBJ: 1:0 Wurzer M. (9.), 2:0 Bloch N. (10.), 3:0 Eliseev M. (11.), 4:0 Warnecke M. (13.), 5:1 Schuster P. (22.), 6:2 Oberhauser P. (43.), 7:2 Juhola J. (48./EN/SH1), 8:2 Gesson A. (56./PP1), 9:2 Wurzer M. (59./PP1)
Goals GHE: 4:1 Guimond S. (16.), 5:2 Dostalek V. (32.)

HC Migross Asiago – HC Meran/o Pircher 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Referees: PINIE, VIRTA, Fecchio, Ilmer
Stand in der best-of-7-Serie: 2:3
Goals HCA: 1:0 Rigoni F. (3.), 2:0 Valentini R. (22.), 3:1 Chiodo L. (33.), 4:1 Valentini R. (35.), 5:1 Chiodo L. (42.), 6:1 Valentini R. (45./PP1)
Goals HCM: 2:1 Cruseman F. (26.), 6:2 Egger A. (60.)

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Spritpreise sinken “um 25 Cent pro Liter für alle”
Kommentare
96
Spritpreise sinken “um 25 Cent pro Liter für alle”
Krebstod von Teenager: Mutter distanziert sich von Hamer-Methode
Kommentare
58
Krebstod von Teenager: Mutter distanziert sich von Hamer-Methode
Täter lässt Machete rotieren: Kassierer bleibt standhaft
Kommentare
53
Täter lässt Machete rotieren: Kassierer bleibt standhaft
Plus von durchschnittlich 400 Euro im Monat
Kommentare
47
Plus von durchschnittlich 400 Euro im Monat
Angriffe legen Katars LNG-Export auf Jahre lahm
Kommentare
33
Angriffe legen Katars LNG-Export auf Jahre lahm
Anzeigen
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 