Alaba im ersten Real-Training unter Xabi Alonso dabei

Von: apa

David Alaba steht bei Real Madrid wieder im Training. In der ersten Einheit unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso war der Wiener am Montagnachmittag auf dem Rasen des Trainingszentrums zu sehen. Alaba hatte nach einem Meniskusriss im linken Knie samt Operation seit Ende April pausiert. Ob er für die in der kommenden Woche startende Fußball-Club-WM ein Thema ist, bleibt unklar.

Keine zehn Spieler des Profikaders konnte Alonso in Valdebebas begrüßen. Ein halbes Dutzend fehlte verletzt, andere wie Kylian Mbappe, Luka Modric, Vinicius Junior oder Neuzugang Dean Huijsen waren noch nicht von den Nationalteam-Einsätzen zurückgekehrt. Neben Alaba waren von den Langzeitverletzten auch Dani Carvajal und Diego Militao zu sehen. Die gesamte Einheit mit der Mannschaft konnten sie laut Medienberichten nicht bestreiten.

Real hebt am Wochenende in Richtung USA ab, am 18. Juni steht die erste Partie bei der Club-WM gegen Al-Hilal am Programm. In der Gruppe H treffen die Madrilenen auch auf Red Bull Salzburg. Das dritte Gruppenspiel ist am 27. Juni angesetzt.