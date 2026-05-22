Alaba verlässt Real im Sommer – keine Vertragsverlängerung

Von: apa

David Alaba wird Real Madrid nach dieser Saison verlassen. Wie der spanische Fußball-Rekordmeister am Freitag bekanntgab, wird der im Sommer auslaufende Vertrag des ÖFB-Teamkapitäns nicht verlängert. Alaba kam 2021 ablösefrei vom FC Bayern München zu den “Königlichen”, mit denen er je zweimal die Champions League, die Club-WM, den europäischen Supercup, die spanische Meisterschaft und den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Cup gewann.

Bisher brachte es der 33-Jährige auf 131 Pflichtspiel-Einsätze für Real, ein weiterer könnte noch dazukommen. Am Samstag treffen die Madrilenen in der letzten Liga-Runde im Estadio Bernabeu auf Athletic Bilbao. Die Partie hat nur noch statistischen Wert, weil Barcelona schon als Meister feststeht, dürfte aber zu Alabas großem Abschiedsfest werden. “Das Santiago-Bernabeu-Stadion wird ihm an diesem Samstag anlässlich des letzten Ligaspiels unseres Teams einen Tribut zollen”, schrieb Real.

Alabas Abschied hatte sich schon seit langem abgezeichnet. In der Anfangszeit zählte er zum unbestrittenen Stammpersonal, so auch im siegreichen Champions-League-Finale 2022 gegen Liverpool. Auf dem Weg ins Endspiel gewann er mit seinem “Klappstuhljubel” – er stemmte bei Erfolgen einen weißen Klappsessel in die Luft – die Herzen der Real-Fans. Real-Präsident Florentino Perez sprach in diesem Zusammenhang von einem “ikonischen Bild, das den Sieg symbolisierte und bereits Teil der Geschichte unseres Vereins ist. Real wird immer sein Zuhause sein.”

Alaba kam nach schwerer Knieverletzung nicht mehr richtig auf Touren

Die zweite Phase in Spaniens Hauptstadt lief für Alaba nicht mehr wunschgemäß. Nach seiner im Dezember 2023 erlittenen schweren Knieverletzung fiel er über ein Jahr aus. Es folgten mehrere kleinere Blessuren, die den ÖFB-Spielführer immer wieder aus der Spur warfen und den Stammplatz kosteten. In dieser Saison brachte es Alaba auch wegen diverser Blessuren lediglich auf 15 Einsätze für Real, drei davon über die komplette Spielzeit.

Für Österreichs zehnfachen Fußballer des Jahres geht es nun in der kommenden Woche mit der ersten WM-Vorbereitungsphase des ÖFB-Teams in Wien weiter. Parallel dazu beginnt die Clubsuche – Alaba ist ablösefrei zu haben. Spanische Medien spekulierten zuletzt über Inter Mailand, Juventus Turin und saudische Clubs als Interessenten.