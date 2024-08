Alcaraz im Training umgeknickt – US-Open nicht gefährdet

Alcaraz beim Training in New York

Von: APA/dpa

Titelkandidat Carlos Alcaraz hat nach einem Schreckmoment vor Beginn der US Open erste Entwarnung gegeben. Der 21-jährige Spanier knickte im Training am Samstag mit dem Fuß um und beendete die Einheit vorzeitig. “Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Ich habe mich nicht wohl genug gefühlt, um weiterzumachen”, berichtete der Tennisprofi später. Er sei sauer gewesen, weil er das Training nicht fortsetzen konnte, bange aber nicht um seine Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in New York.