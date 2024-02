An diesem Wochenende wird der Pond-Hockey-Europameister ermittelt

Klobenstein – Die inoffizielle Pond Hockey Europameisterschaft auf dem Eisring der Ritten Arena in Klobenstein steht in den Startlöchern. Am Freitag, 16. Februar und Samstag, 17. Februar werden sich sage und schreibe 51 Mannschaften im Kampf um den diesjährigen Europameister-Titel gegenüberstehen. Die beteiligten Teams dürfen sich gleichzeitig aber auch auf ein riesiges Rahmenprogramm einstellen – denn der Spaß kommt bei der beliebten Südtiroler Veranstaltung ganz sicher nicht zu kurz.

Auch in diesem Jahr wird auf dem Eisring der Ritten Arena ein internationales Aufgebot an Mannschaften zusammenkommen. So stammt zirka die Hälfte der teilnehmenden Teams aus Italien, elf aus Tschechien, zehn aus Deutschland, zwei aus den USA und eines aus der Slowakei. In erster Linie geht es bei der European Pond Hockey Championship zweifelsohne um den Sport auf dem Eis. Pond Hockey ist die Urform des Eishockeys. Es wird auf kleinen Feldern im Drei-gegen-Drei-Modus gespielt, mit sehr kleinen Toren, ohne Körperkontakt und ohne Abseits oder Icing.

Aber nicht nur der Sport zieht die Cracks am Freitag und Samstag auf den Ritten. „Wir haben wieder ein tolles Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Im beheizten Festzelt gibt es Livemusik und für Speis und Trank ist ebenso gesorgt. Neben den einzelnen Partien findet wie immer die Skills Competition statt, bei der die Spielerinnen und Spieler ihre technischen Fertigkeiten unter Beweis stellen und tolle Preise gewinnen können. Heuer übrigens auch als Teamwettbewerb. Abgeschlossen wird die EM mit der großen EULE-Fete im Zelt am Samstagabend“, berichtet Lisa Pechlaner vom Veranstalter-Team begeistert.

Kinderturnier am Freitag und Samstag

Los geht es am Freitag, 16. Februar mit den ersten Partien ab 11.00 Uhr. Gleichzeitig findet auch das erste Kinderturnier statt, zu welchem Südtirols Eishockey-Teams immer ihre Jungtalente entsenden. Das U10-Turnier endet voraussichtlich gegen 14.00 Uhr, mit den Gruppenspielen der EM geht es aber bis spät in den Abend weiter. Abgeschlossen wird der erste und sehr lange Turniertag mit einem Auftritt der Liveband „NoLipstik“ im Festzelt.

Tags darauf wird das Turnier ab 10.00 Uhr mit den nächsten spannenden Begegnungen fortgesetzt. Von 10.00 bis 14.00 Uhr findet auf dem Eisring das U8-Turnier statt, während im Festzelt von 11.00 bis 15.00 Uhr ein Frühschoppen steigt, begleitet von der Tanzlmusig „Spielerei“. Für die jüngsten Zuschauer gibt es um 15.00 Uhr eine Kinderzaubershow, ehe ab 15.30 Uhr aller Augen auf die Pond-Hockey-Felder gerichtet sein sollten. Dann geht es mit den Playoffs um den Titel los, die gegen 19.00 Uhr im Finale gipfeln, in dessen Rahmen die neuen Pond-Hockey-Europameister ermittelt werden. Und wie bereits erwähnt wird im Anschluss bei der EULE-Fete noch bis spät in die Nacht gefeiert und auf die neuen Titelträger angestoßen.

Pond Hockey EM in Klobenstein, Programm:

Freitag, 16. Februar

Ab 10.00 Uhr: Akkreditierung der Mannschaften

Ab 11.00 Uhr: Erste Spiele

Ab 11.00 Uhr: Skills Competition (Teambewerb)

11.00 bis 14.00 Uhr: U10-Turnier

21.30 bis 1.30 Uhr: Livemusik mit Band NoLipstik

Samstag, 17. Februar

Ab 10.00 Uhr: Erste Spiele

Ab 11.00 Uhr: Skills Competition

11.00 bis 15.00 Uhr: Frühschoppen mit der Tanzlmusig „Spielerei“

10.00 bis 14.00 Uhr: U8-Turnier

15.00 Uhr: Kinderzaubershow

Ab 15.30 Uhr: Playoff-Spiele

Ab 19.00 Uhr: Finalspiele

21.00 bis 1.30 Uhr: EULE-Fete