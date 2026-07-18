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Antonelli konnte zufrieden sein

Antonelli-Bestzeit im Spa-Abschlusstraining

Samstag, 18. Juli 2026 | 13:46 Uhr
Antonelli konnte zufrieden sein
APA/APA/AFP/JOHN THYS
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Von: apa

WM-Leader Kimi Antonelli hat auch das Formel-1-Abschlusstraining für den Großen Preis von Belgien mit der schnellsten Runde beendet. Der italienische Mercedes-Pilot war am Samstag nach seiner Trainingsbestzeit tags zuvor erneut nicht zu schlagen, der Rückstand von Lando Norris (McLaren/+0,139 Sek.), Max Verstappen (Red Bull/+0,148) und George Russell (+0,367) im zweiten Mercedes hielt sich aber in Grenzen. Rekordweltmeister Lewis Hamilton erlebte indes eine Schrecksekunde.

Mit Ablauf der Trainingszeit rutschte Hamilton mit seinem Ferrari von der Strecke und knallte mit seinem rechten Hinterreifen in die Streckenbegrenzung. Ähnlich wie Alpine-Pilot Pierre Gasly am Freitag zerstörte Hamilton das Heck seines Boliden. Die Scuderia-Mechaniker mussten vor dem Qualifying (16.00 Uhr) den Ferrari des Briten unter Zeitdruck wieder fahrtüchtig bekommen.

In der WM-Wertung liegt Antonelli vor dem zehnten Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/jeweils live ServusTV, Sky) 25 Punkte vor Russell. Weitere sieben Zähler dahinter folgt Hamilton. Verstappen liegt als Siebenter schon 103 Punkte hinter Antonelli.

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