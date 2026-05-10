Arsenal holt im Titelkampf wichtigen 1:0-Sieg bei West Ham

Von: apa

Arsenal hat im Kampf um den englischen Fußball-Meistertitel einen wichtigen Sieg eingefahren. Die “Gunners” setzten sich am Sonntag auswärts gegen Abstiegskandidat West Ham United durch ein Tor von Leandro Trossard (83.) mit 1:0 durch und liegen damit fünf Punkte vor dem ersten Verfolger Manchester City, der eine Partie in der Hinterhand hat. Bei Punktegleichheit zählt das Torverhältnis, hier hat Arsenal derzeit die Nase um zwei Treffer vorn.

Fünf Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Finale lieferte das Team von Mikel Arteta eine über weite Strecken enttäuschende Leistung ab, schlug aber im Finish entscheidend zu – Trossard traf nach Vorarbeit des eingewechselten Martin Ödegaard. Tief in der Nachspielzeit hatten die Gäste großes Glück, weil der vermeintliche Ausgleich durch Callum Wilson nach minutenlangem VAR-Review wegen eines vorangegangenen Fouls am Tormann aberkannt wurde.

Arsenal mit angenehmem Restprogramm

Für Arsenal geht es nun daheim gegen Fixabsteiger Burnley und auswärts gegen Oliver Glasners Crystal Palace, das drei Tage später das Conference-League-Finale absolviert. ManCity trifft noch auf Crystal Palace (heim), Bournemouth (auswärts) und Aston Villa (heim).

Crystal Palace profitierte von der Niederlage West Hams. Die “Eagles” erreichten daheim gegen Everton ein 2:2 und liegen nun drei Partien vor Schluss acht Punkte vor den Londonern, die auf dem ersten Abstiegsplatz rangieren.