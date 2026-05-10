Barca-Trainer Flick trauert kurz vor Clasico um seinen Vater

Von: APA/dpa

Der deutsche Fußballtrainer Hansi Flick trauert um seinen gestorbenen Vater. Das teilte der FC Barcelona am Sonntag wenige Stunden vor dem Clasico gegen Real Madrid (21.00 Uhr) mit. Spanische Medien berichteten, Flick wolle dennoch am Abend im Topspiel der spanischen Liga gegen Real an der Seitenlinie stehen. Barca liegt vor den ausstehenden vier Spielen elf Punkte vor dem Erzrivalen aus Madrid und kann mit einem Punktgewinn den Meistertitel perfekt machen.

Real muss erwartungsgemäß auf seinen Stürmerstar Kylian Mbappe verzichten. Der französische Torjäger war nach seiner Oberschenkelverletzung erst vor wenigen Tagen wieder ins Training eingestiegen.