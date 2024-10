Auftaktsiege für die Rittner Buam SkyAlps und HDD SIJ Acroni Jesenice

Von: ka

Klobenstein – Der Auftakt der zweiten Runde des IIHF Continental Cups auf dem Ritten ist geschafft und die Rittner Buam SkyAlps dürfen gleich feiern. Gegen Sokil Kyiv setzten sich die Blau-Roten in einer hochspannenden Partie mit 5:4 durch. Zuvor fand das Eröffnungsspiel zwischen HDD SIJ Acroni Jesenice und KHL Sisak statt, welches Jesenice mit 3:1 für sich entschied.

Das Duell zwischen dem italienischen und dem ukrainischen Meister war von Anfang an ein temporeiches. Besonders die Gäste legten los wie die Feuerwehr: In der 4. Minute knallte Borodai den Puck an den Pfosten, wenig später schlüpfte er in die Rolle des Assistgebers, als er Zakharov perfekt bediente, sodass dieser nur noch einschieben musste (5.57). Zakharov war in der 12. Minute selbst einmal im Pfostenpech, ab diesem Moment kamen aber auch die Rittner, die nach der Rückkehr von Soracreppa erstmals in dieser Saison in Bestbesetzung auftraten, immer besser ins Spiel. Zunächst scheiterten Hjorth und Insam noch an Kiew-Goalie Diachenko (14.), dann war es so weit. Der Puck rutschte irgendwie durch den Slot zu Cuglietta, der vor dem Tor der Ukrainer eiskalt blieb und ins lange Kreuzeck traf (18.11). Cuglietta und Giacomuzzi hätten vor der Drittelpause sogar das 2:1 nachschieben können, beide Male war aber Diachenko zur Stelle (19.).

Und die Buam legten auch nach Wiederbeginn dasselbe Tempo nach. Zunächst konnte Diachenko noch einige Male parieren, beim 2:1 war er dann aber machtlos, als er dem alleinstehenden Cuglietta zunächst den Puck mit dem Stock wegstoßen konnte, Giacomuzzi den Nachschuss aber ins leere Tor bugsierte (27.14). Wie aus dem Nichts kamen die Gäste zwar durch einen abgefälschten Romashchenko-Schuss zum Ausgleich (30.22), dann zeigte Ritten aber sein bestes Eishockey und stellte per Doppelschlag auf 4:2. Zuerst traf Hjorth nach einer schönen Passstafette mit Lobis und Szypula per Direktschuss (33.52), dann prallte ein Insam-Schuss von der Bande genau vor das Tor, wo Kevin Fink per Abstauber durch die Schoner von Diachenko einnetzte (35.16).

Den Start ins Schlussdritte verschliefen die Rittner Buam SkyAlps dafür komplett und wurden auch hart bestraft. Nach 19 Sekunden verkürzte Zakharov aus dem tiefen Slot auf 3:4 für Sokil Kyiv (40.19), keine 20 Sekunden später landete ein Weitschuss von Tolstushko im Netz und die Partie war wieder ausgeglichen (40.38). Das sorgte dafür aber für ein hochspannendes Spiel, in dem es zwar Hochkaräter auf beiden Seiten gab, für den nächsten Treffer brauchte es aber ein Powerplay. Als Ritten in Überzahl auf dem Eis stand, legte Szypula den Puck in die Mitte zu Simon Kostner, der per Direktabnahme auf 5:4 stellte (55.30). Den Rest der Zeit spielten die Blau-Roten geschickt runter und der Auftaktsieg war in der Tasche.

Jesenice spielt gegen Sisak seine Erfahrung aus

Im ersten Spiel des Tages standen sich um 16 Uhr der slowenische Meister HDD SIJ Acroni Jesenice und der kroatische Meister KHL Sisak gegenüber. In einer umkämpften Partie setzten sich am Ende die Slowenen dank zwei Treffern in den letzten drei Minuten mit 3:1 durch. Nach einem torlosen Startdrittel brachte Koblar Jesenice 28 Sekunden nach Beginn des zweiten Spielabschnitts nach einem Abpraller in Führung (20.28). Sisak, das über das gesamte Spiel mit hoher Geschwindigkeit und Lauffreude gegen die erfahreneren Slowenen dagegenhielt, antwortete per Traumtor vom Australier Bronte. Sein Rückhandschuss aus der Drehung flog genau ins Kreuzeck (31.45), dabei bekam er aber den Schläger von Jesenices Lyons voll ins Gesicht und beide mussten vom Eis: Bronte mit einer Gesichtsverletzung, Lyons bekam eine Spieldauerdisziplinstrafe aufgebrummt.

Im Schlussdrittel sah es dann lange nach einer Overtime aus, doch kurz vor Schluss fasste sich Bohinc im tiefen Slot ein Herz, legte sich den Puck zurecht und traf unhaltbar ins kurze Eck (57.35). Sisak warf noch einmal alles nach vorne und nahm Goalie Rosandic vom Eis, kassierte aber drei Sekunden vor Schluss das 1:3. Jesenices Urukalo bugsierte den Puck aus dem eigenen Drittel per Bandenschuss im Tor der Kroaten (59.57).

Rittner Buam SkyAlps – Sokil Kyiv 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Tore: 0:1 Zakharov (5.57), 1:1 Cuglietta (18.11), 2:1 Giacomuzzi (27.14), 2:2 Romashchenko (32.15), 3:2 Hjorth (33.52), 4:2 Kevin Fink (35.16), 4:3 Zakharov (40.19), 4:4 Tolstushko (40.38), 5:4 Simon Kostner (55.30/PP1)

HDD SIJ Acroni Jesenice – KHL Sisak 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Tore: 1:0 Koblar (20.28), 1:1 Bronte (31.45), 2:1 Bohinc (57.35), 3:1 Urukalo (59.57/EN)

Programm für Samstag, 19. Oktober:

HDD SIJ Acroni Jesenice – Sokil Kyiv (16.00 Uhr)

Rittner Buam SkyAlps – KHL Sisak (20.00 Uhr)