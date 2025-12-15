Auftaktveranstaltung „Ich habe Spaß, ganz SICHER“

Von: mk

Gitschberg Jochtal – Mit der Auftaktveranstaltung der Sensibilisierungskampagne „Ich habe Spaß, ganz SICHER“ wurde im Skigebiet Gitschberg Jochtal ein starkes Zeichen für mehr Sicherheit, Verantwortungsbewusstsein und Freude am Wintersport gesetzt. Dabei wurden zentrale Themen rund um Skifahren und Rodeln praxisnah vermittelt – dank eines breit aufgestellten Teams aus zahlreichen Organisationen und Fachkräften unter der Federführung des Weißen Kreuzes mit dem Präsidenten Alexander Schmid in Zusammenarbeit mit der Finanzpolizei Südtirol und Oberst Giuseppe Dinoi.

Im Mittelpunkt standen dabei die FIS-Pistenregeln, korrektes Verhalten auf der Piste, Erste-Hilfe-Maßnahmen, der Umgang mit Regelverstößen sowie die richtige Einstellung der Ski-ausrüstung, insbesondere von Skiern und Bindungen. Auch das verantwortungsvolle Rodeln – von geeigneter Kleidung und Schuhwerk bis hin zur richtigen Technik – wurde umfassend thematisiert.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Skilehrerin und Initiatorin Silvia Fontanive, die durch den Tag führte und den Austausch zwischen Fachleuten, Familien und Kindern förderte. „Es geht nicht darum, Fehler zu verbieten, sondern sie sichtbar zu machen. Wenn Kinder sehen, was auf der Piste gefährlich sein kann, verstehen sie viel besser, warum Regeln wichtig sind – und haben dabei auch noch Spaß.“, so Fontanive.

Veranstaltungsort war bewusst das Skigebiet Gitschberg Jochtal, das seit Jahren seinen Schwerpunkt auf Kinder- und Familienangebote legt und gezielt in entsprechende Infrastruk-tur sowie in die Sicherheit auf den Pisten investivert hat. „Unser Skigebiet ist ein Ort, an dem viele Familien gemeinsam Zeit verbringen. Deshalb investieren wir konsequent in Angebote, die Sicherheit und Freude verbinden“, erklärte Felix Erlacher, Präsident des Skigebiets Gitschberg Jochtal.

Ein besonderes Highlight war die Präsenz des Kampagnen-Testimonals Denise Karbon, die gemeinsam mit einer örtlichen Skischule den Kindern bei einer gemeinsamen Abfahrt wert-volle Tipps und Tricks vermittelte. Die Veranstalter rechneten im Laufe des Tages mit rund 500 Besucherinnen und Besuchern. Für viele Kinder war zudem die Clownfrau Annares auf der Piste ein besonderes Highlight. Mit viel Humor und bewussten „Fehlverhalten“ zeigte sie auf spielerische und leicht verständliche Weise, was auf der Piste vermieden werden sollte und wie korrektes Verhalten aussieht.

Großes Interesse zog zudem die Simulation mit Lawinensuchhund auf sich, durchgeführt vom Team der Bergrettung der Finanzpolizei Sterzing mit Mar. Ca. Alessandro Goffredo, App. Aaron Hofer, Fin. Kristen Herin, Fin. Sc. Fabio Colella sowie der Einsatz mit dem Rettungshubschrauber der Finanzpolizei Südtirol. Besonders aufregend war für die teilnehmenden Kinder die Funksprüche mit dem Piloten im Hubschrauber durchführen zu können.